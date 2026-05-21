РФ ударила по багатоповерхівках у Дніпрі, спалахнула пожежа

У четвер, 21 травня, росіяни атакували Дніпро. Під ударом опинилися багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжі.

"Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Попередньо, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа", - розповів він.

Ганжа також зазначив, що інформація щодо постраждалих внаслідок ворожого удару наразі уточнюється.

Очільник ОДА також оприлюднив фото наслідків ворожого удару по місту.

Пізніше Ганжа повідомив, що через ворожу атаку на Дніпро постраждали п'ятеро людей.

Це 34-річний чоловік та жінки 43, 58, 66 і 78 років. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Оновлено о 17:30

Кількість поранених через удар росіян по Дніпру зросла до 11.

Серед них – 13-річний хлопчик. Він госпіталізований. Як і семеро дорослих. Всі у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни атакували Дніпро - була пошкоджена квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки. Постраждала жінка оперативно отримала необхідну допомогу. Вибуховою хвилею також вибиті шибки у сусідніх будинках.

Зазначимо, у ніч на 20 травня країна-агресорка здійснила черговий масований обстріл цивільної інфраструктури України. Зокрема, під ударами опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина.