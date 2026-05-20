Застряг у стіні висотки: в Одесі дістали нерозірвану частину "шахеда"
В Одесі успішно завершили унікальну спецоперацію з вилучення нерозірваної бойової частини ворожого дрона. "Шахед" застряг у стіні житлової висотки після нічної атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Унікальна операція над прірвою
Як повідомили правоохорнці, ворожий безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку та застряг у стіні на рівні 15 поверху.
Його 50-кілограмова бойова частина не здетонувала, а продовжувала становити смертельну загрозу для всіх мешканців будинку.
Для знешкодження боєприпасу поліцейські вибухотехніки спільно з фахівцями ДСНС провели надскладну операцію.
Начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області Михайло Берлінський піднявся до дрона на спецпідйомнику. Балансуючи на величезній висоті, він вручну розрядив та вилучив вибухівку зі зруйнованої стіни.
Перевірка та знищення
Після вилучення бойової частини до роботи долучилися фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС. Вони обстежили залишки безпілотника на наявність небезпечних речовин та перевірили радіаційний фон.
Тільки після підтвердження повної безпеки боєприпас передали піротехнікам. Його транспортували у спеціально відведене місце для подальшого знищення.
Завдяки злагодженим діям служб смертельну загрозу для одеситів ліквідовано.
Що відомо про нічну атаку РФ
Нагадаємо, у ніч на 20 травня російські війська здійснили черговий масований обстріл цивільної інфраструктури України. Зокрема, під атакою опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина - окупанти завдали ударів одночасно по кількох напрямках.
Найбільших руйнувань зазнав Дніпро, де через ворожі влучання постраждали п'ятеро людей, а двоє з них опинилися у важкому стані.
Загалом під час цієї повітряної атаки з боку РФ летіли дрони та балістика, зафіксовано понад 20 прильотів. Ворог випустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 154 безпілотники різних типів, серед яких були реактивні "шахеди" та дрони-імітатори.
Силам протиповітряної оборони вдалося збити 131 ворожий БПЛА.
Через системне погіршення безпекової ситуації на тлі регулярних ударів у Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію. Місцева влада затвердила список населених пунктів в одному з районів області, мешканці яких мають безкоштовно та організовано виїхати у безпечніші регіони впродовж 30 днів.