Застряг у стіні висотки: в Одесі дістали нерозірвану частину "шахеда"

В Одесі успішно завершили унікальну спецоперацію з вилучення нерозірваної бойової частини ворожого дрона. "Шахед" застряг у стіні житлової висотки після нічної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Унікальна операція над прірвою

Як повідомили правоохорнці, ворожий безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку та застряг у стіні на рівні 15 поверху.

Його 50-кілограмова бойова частина не здетонувала, а продовжувала становити смертельну загрозу для всіх мешканців будинку.

Для знешкодження боєприпасу поліцейські вибухотехніки спільно з фахівцями ДСНС провели надскладну операцію.

Начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області Михайло Берлінський піднявся до дрона на спецпідйомнику. Балансуючи на величезній висоті, він вручну розрядив та вилучив вибухівку зі зруйнованої стіни.

Фото: в Одесі в стіні 15 поверху застрягла бойова частина "шахеда" (od.npu.gov.ua)

Перевірка та знищення

Після вилучення бойової частини до роботи долучилися фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС. Вони обстежили залишки безпілотника на наявність небезпечних речовин та перевірили радіаційний фон.

Тільки після підтвердження повної безпеки боєприпас передали піротехнікам. Його транспортували у спеціально відведене місце для подальшого знищення.

Завдяки злагодженим діям служб смертельну загрозу для одеситів ліквідовано.