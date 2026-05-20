Під атакою Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина: що відомо про нічну атаку росіян

02:35 20.05.2026 Ср
2 хв
Росія вдарила одночасно по кількох напрямках
aimg Катерина Коваль
Фото: внаслідок російської атаки 20 травня зафіксовані постраждалі (Getty Images)
Вночі 20 травня Росія завдала масованих ударів по кількох українських містах. Найбільше постраждав Дніпро - п'ятеро поранених, двоє у важкому стані, пошкоджено склади з продуктами. Одночасно атаки зафіксували у Харкові та Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та очільників ОВА.

Дніпро

Близько півночі місто атакували балістичним озброєнням. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив удар і повідомив про пожежу.

П'ятеро людей госпіталізовані: чоловік 40 років і жінка у важкому стані, 25-річний - у стані середньої тяжкості. Пошкоджено склади з продуктами харчування.

Фото: пожежа на продуктових складах в Дніпрі (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Близько 1:34 над містом знову зафіксували рух дронів - пролунали нові вибухи.

Харків

У Холодногірському та Новобаварському районах зафіксовано влучання "шахедів". 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес - медики надають допомогу. Інші наслідки уточнюються.

Одеса

Групи ворожих дронів рухалися в напрямку міста. Близько 2:00 пролунали вибухи, о 2:06 - повторні.

О 2:30 в місті оголосили відбій повітряної тривоги.

Конотоп

Внаслідок російської атаки пошкоджена багатоповерхівка, повідомив міський голова Артем Семеніхін. За його словами, внаслідок удару чимало людей постраждало, деталі уточнюються.

Під атакою Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина: що відомо про нічну атаку росіянФото: пожежа в пошкодженій багатоповерхівці в Конотопі (t.me/SemenikhinArtem)

В ніч на 19 травня окупанти вдарили безпілотниками по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова - пошкоджено понад 10 житлових будинків. Вчора росіяни вдарили балістикою по центру Прилук - під ударом опинилося підприємство, поруч пошкоджено торговельний центр і супермаркет.

18 травня окупанти вдарили дронами по Чернігову — влучили в підприємство та житловий будинок. Того ж вечора три балістичні ракети вдарили по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині.

