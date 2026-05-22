Главная » Новости » Война в Украине

Конотоп атаковали "Шахеды", горожанам советуют закрыть окна

23:25 22.05.2026 Пт
Что известно о последствиях вечерних ударов по городу?
aimg Екатерина Коваль
Конотоп атаковали "Шахеды", горожанам советуют закрыть окна Фото: последствия атаки на Конотоп уточняются (facebook.com/lvivdsns)
Вечером 22 мая Конотоп подвергся атаке реактивных "Шахедов". В городе ухудшилось качество воздуха - жители чувствуют запах горелого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Конотопа Артема Семенихина.

Что известно

Первый взрыв прогремел около 21:30. Позже дроны фиксировали над городом на большой высоте - в районе Поповки.

Городской голова Артем Семенихин призвал закрыть окна и без надобности не выходить на улицу.

Последствия атаки уточняются.

Удары по украинским городам продолжаются ежедневно. 21 мая россияне атаковали многоэтажки в Днепре - вспыхнул пожар, пять человек пострадали. В ночь на 20 мая страна-агрессор осуществила очередной массированный обстрел - под ударами оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина.

В Одессе после вражеского удара провели уникальную операцию: из стены 15-го этажа жилой многоэтажки достали "Шахед", который застрял и не разорвался.

Кроме этого, оккупанты целенаправленно атаковали ракетами объекты нефтегазовой инфраструктуры в Черниговской области.

Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
