Конотоп атаковали "Шахеды", горожанам советуют закрыть окна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Конотопа Артема Семенихина.

Что известно

Первый взрыв прогремел около 21:30. Позже дроны фиксировали над городом на большой высоте - в районе Поповки.

Городской голова Артем Семенихин призвал закрыть окна и без надобности не выходить на улицу.

Последствия атаки уточняются.

Удары по украинским городам продолжаются ежедневно. 21 мая россияне атаковали многоэтажки в Днепре - вспыхнул пожар, пять человек пострадали. В ночь на 20 мая страна-агрессор осуществила очередной массированный обстрел - под ударами оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина.