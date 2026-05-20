ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

РФ весь день атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Чернігівщині, били дронами і ракетами

11:11 20.05.2026 Ср
2 хв
Росія четвертий день поспіль атакує енергетичну інфраструктуру України
aimg Ірина Глухова
РФ весь день атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Чернігівщині, били дронами і ракетами Фото ілюстративне: Росія атакувала ракетами обʼєкти "Нафтогазу" на Чернігівщині ( facebook.com DSNSK)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Російські окупанти атакували ракетами об’єкти нафтогазової інфраструктури у Чернігівській області. Перед тим загарбники цілі день били дронами по цих об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз" у Telegram.

Читайте також: РФ вдарила одразу по кількох газових обʼєктах на Чернігівщині

Як проінформували у компанії, вчора, 19 травня, ворожа атака у Чернігівській області тривала весь день - загарбники використовували дрони.

Ввечері армія РФ завдала ракетного удару. Під прицілом опинилися відразу кілька об'єктів компаній.

"Прицільні обстріли по активах Групи тривають уже четверту добу поспіль. Внаслідок влучань є руйнування обладнання", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" уточнили, що персонал виробничих об’єктів не постраждав.

Після стабілізації безпекової ситуації фахівці компанії розпочнуть оцінку наслідків атаки та відновлювальні роботи.

РФ весь день атакувала об’єкти &quot;Нафтогазу&quot; на Чернігівщині, били дронами і ракетами

Атаки на "Нафтогаз"

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські окупанти вже атакували об’єкти газової інфраструктури в Чернігівській області. У компанії повідомили про пошкодження критично важливого обладнання.

Напередодні війська РФ завдали удару трьома балістичними ракетами по об’єктах "Нафтогазу" у Дніпропетровській області. Тоді зафіксували значні руйнування та пошкодження.

До цього російська армія також атакувала ці об’єкти дронами. Серед цілей був автозаправний комплекс "Укрнафти", що належить державі.

Унаслідок удару АЗС була повністю знищена, а дві працівниці дістали травми.

У компанії також показали наслідки атаки та зруйновану заправку після обстрілу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нафтогаз України Чернівецька область Війська РФ Війна Росії проти України
Новини
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії