РФ весь день атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Чернігівщині, били дронами і ракетами

Російські окупанти атакували ракетами об’єкти нафтогазової інфраструктури у Чернігівській області. Перед тим загарбники цілі день били дронами по цих об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз" у Telegram.

Після стабілізації безпекової ситуації фахівці компанії розпочнуть оцінку наслідків атаки та відновлювальні роботи.

У "Нафтогазі" уточнили, що персонал виробничих об’єктів не постраждав.

"Прицільні обстріли по активах Групи тривають уже четверту добу поспіль. Внаслідок влучань є руйнування обладнання", - йдеться у повідомленні.

Ввечері армія РФ завдала ракетного удару. Під прицілом опинилися відразу кілька об'єктів компаній.

Як проінформували у компанії, вчора, 19 травня, ворожа атака у Чернігівській області тривала весь день - загарбники використовували дрони.

Атаки на "Нафтогаз"

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські окупанти вже атакували об’єкти газової інфраструктури в Чернігівській області. У компанії повідомили про пошкодження критично важливого обладнання.

Напередодні війська РФ завдали удару трьома балістичними ракетами по об’єктах "Нафтогазу" у Дніпропетровській області. Тоді зафіксували значні руйнування та пошкодження.

До цього російська армія також атакувала ці об’єкти дронами. Серед цілей був автозаправний комплекс "Укрнафти", що належить державі.

Унаслідок удару АЗС була повністю знищена, а дві працівниці дістали травми.

У компанії також показали наслідки атаки та зруйновану заправку після обстрілу.