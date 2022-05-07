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Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям

Фото: регионы Украины ужесточают комендантский час (t me UA_National_Police)
Автор: Юлия Бойко

С приближением праздника Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, ряд регионов решили усилить меры безопасности. В частности, ужесточить действие комендантского часа.

РБК-Украина собрало актуальную информацию о том, где изменится комендантский час.

Киев

На 8 и 9 мая в Киеве не будут менять время комендантского часа.

"Менять и вводить какие-либо ограничения мы не планируем. Как всегда, комендантский час в Киеве с 22:00 до 05:00. Такая же ситуация будет 8 и 9 мая", - сказал мэр Виталий Кличко и добавил, что 9 мая в столице не будет никаких мероприятий.

Ровенская область

В Ровенской области время комендантского часа изменят, но уже с 10 мая. Его смягчат, ограничения будут действовать с 23:00 до 05:00. В то же время продажу алкоголя сегодня продлили до 21:00.

Полтавская область

Полтавская область решила ужесточить комендантский час конкретно на 7,8 и 9 мая. В эти дни он будет действовать с 21:00 до 07:00.

Одесская область

Одесса и область уходят на затяжной комендантский час, который продлится с 22:00 воскресенья, 8 мая, до 05:00 утра вторника, 10 мая. В этот период запрещается находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Запорожье

Городской совет Запорожья тоже вводит затяжной комендантский час, который будет действовать с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая. В это время разрешено выходить из дома только в убежища в случае объявления тревоги.

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9 Маядень победы над нацизмомКомендантский час