Комендантский час в Харьковской области: будут ли ужесточать ограничения на 9 мая

Комендантский час в Харьковской области на 8-9 мая не будет меняться. Однако, местным запрещено посещать места чествования погибших во время Второй мировой войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

" На период Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом 8 и 9 мая время комендантского часа в Харьковской области не изменится. Он продлится с 21:00 по 6:00 утра", - пишет Синєгубов.

Из-за регулярных обстрелов Харьковской области, ОВА ограничила доступ людей к местам чествований погибших во время Второй мировой войны.

"Никаких мемориальных мероприятий проводиться не будет. Национальная полиция будет патрулировать улицы в усиленном режиме", - отметил Синегубов.

Также глава ОВА призвал не выходить на улицы без необходимости и ни в коем случае не игнорировать сигналы тревоги.