Запорожье вводит комендантский час с 8 по 10 мая

В Запорожье введут долгий комендантский час. Он начнет действовать с 19:00 8 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"Соблюдение комендантского часа будут контролировать правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны", - пишет Куртев.

Комендантский час начнется с 19:00 8 мая и будет действовать до 05:00 10 мая.

Во время действия ограничений разрешено выходить из дома только в хранилища в случае объявления тревоги.

"В случае необходимости выгула домашних животных делайте это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить", - заметил Куртев.

Одновременно через комендантский час 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи - не будут работать.