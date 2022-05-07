Комендантский час в Киевской области: будет ли ужесточение на 9 мая

В Киевской области продлили комендантский час с 8 по 15 мая. Ежедневно он будет начинаться в 22:00 и заканчиваться в 5:00 .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

"Однако подчеркиваем, в ближайшие дни украинцы будут чтить память погибших во время Второй мировой войны. В этом году мы вынуждены это делать в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины. Наш враг продолжает наносить ракетные удары по украинским городам и селам", - пишет Павлюк.

Глава Киевской ОВА призвал местных быть особенно бдительными в эти дни и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Во время комендантского часа запрещено:

находиться на улице и других общественных местах;

перемещаться транспортом или же пешком.

Исключение - наличие специального пропуска и удостоверения личности.