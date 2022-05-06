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Особенно в эти дни. Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги

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Пятница 06 мая 2022 23:43
Особенно в эти дни. Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как войска РФ продолжают ракетные и авиационные обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Российские войска продолжили обстрелы нашей территории, в частности, ракетные и авиационные удары. Прошу всех наших граждан - и особенно в эти дни - не игнорировать сигналы воздушной тревоги! Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей", - сказал президент.

Зеленский также настоятельно просит граждан четко соблюдать распоряжения по общественному порядку и комендантскому часу, установленному в городах и общинах.

"Обязательно соблюдайте запреты на посещение лесов в той местности, которая была оккупирована - там сохраняется большая угроза мин и растяжек, которые остались после российских военных", - отметил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что войска РФ выпустили по Украине уже 2014 ракет.

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