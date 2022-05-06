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Комендантский час в Киеве на 9 мая: изменят ли время

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Киев, Пятница 06 мая 2022 16:15
Комендантский час в Киеве на 9 мая: изменят ли время Фото: тероборона (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что комендантский час в столице изменятся не будет ни 8 ни 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Виталия Кличко в эфире Национального телемарафона.

"Менять и вводить какие-либо ограничения мы не планируем. Как всегда, комендантский час в Киеве работает с 22: 00 до 05: 00. Такая же ситуация будет 8 и 9 мая", - сказал Кличко.

Также он добавил, что никаких массовых мероприятий до 9 мая в Киеве не планируется.

"В военном положении запрещены массовые мероприятия. Будут усилены патрули и охрана", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, Российская Федерация может готовить новые провокации или же увеличить количество обстрелов в связи с празднованием 9 мая. Украина пытается быть бдительной во всех направлениях.

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Киев Комендантский час
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