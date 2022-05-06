Комендантский час в Киеве на 9 мая: изменят ли время

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что комендантский час в столице изменятся не будет ни 8 ни 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Виталия Кличко в эфире Национального телемарафона.

"Менять и вводить какие-либо ограничения мы не планируем. Как всегда, комендантский час в Киеве работает с 22: 00 до 05: 00. Такая же ситуация будет 8 и 9 мая", - сказал Кличко.

Также он добавил, что никаких массовых мероприятий до 9 мая в Киеве не планируется.

"В военном положении запрещены массовые мероприятия. Будут усилены патрули и охрана", - подчеркнул Виталий Кличко.