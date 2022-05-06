В Ровненской области сменили время комендантского часа
Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль рассказал о нововведениях на территории региона. В частности, изменилось время комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.
Совет обороны Ровненской области принял ряд решений. С 7 мая алкоголь будут продавать дольше, а с 10 мая – изменится время комендантского часа.
"Изменить время комендантского часа с 23:00 до 5:00. Соответствующие изменения вступают в действие с 10 мая. С завтрашнего дня продлили время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11:00 до 21:00", – говорится в решении.
Кроме того, военная администрация отреагировала на просьбу патрульной полиции и Службы автомобильных дорог. По всей территории Ровненской области восстановят дорожные знаки ограничения максимальной скорости, а в Дубенском и Ровненском районах – и названия населенных пунктов на государственных дорогах.
К слову, мэр Киева Кличко уточнил условия комендантского часа в столице 8-9 мая.
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