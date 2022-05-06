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Одесса и область уйдут на затяжной комендантский час

Новина українською →
Одесса, Пятница 06 мая 2022 21:59
Одесса и область уйдут на затяжной комендантский час Фото: Одесса и область уйдут на длительный комендантский час (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе и области вводится затяжной комендантский час. Он начнется с 22:00 воскресенья, 8 мая, и продлится до 05:00 утра понедельника, 10 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Соответствующее распоряжение выдал сегодня начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Отмечается, что на этот период запрещается нахождение людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Совет национальной безопасности и обороны призвал украинцев накануне и во время 8-9 мая внимательнее относиться к сигналам воздушной тревоги.

Напомним, власти Украины ожидают, что в преддверии и на 9 мая Россия может усилить обстрелы и провокации. В связи с этим в стране усилили меры безопасности.

Отметим, в ряде регионов изменили время комендантского часа, в частности в Полтавской и Ровненской областях.

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