Одесса и область уйдут на затяжной комендантский час

В Одессе и области вводится затяжной комендантский час. Он начнется с 22:00 воскресенья, 8 мая, и продлится до 05:00 утра понедельника, 10 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Отмечается, что на этот период запрещается нахождение людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Совет национальной безопасности и обороны призвал украинцев накануне и во время 8-9 мая внимательнее относиться к сигналам воздушной тревоги.

Напомним, власти Украины ожидают, что в преддверии и на 9 мая Россия может усилить обстрелы и провокации. В связи с этим в стране усилили меры безопасности.

Отметим, в ряде регионов изменили время комендантского часа, в частности в Полтавской и Ровненской областях.

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