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Есть угроза ракетных ударов. Жителей Ивано-Франковска просят выехать за город 7-9 мая

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Ивано-Франковск, Четверг 05 мая 2022 15:48
Есть угроза ракетных ударов. Жителей Ивано-Франковска просят выехать за город 7-9 мая Фото: мэр Ивана-Франковска Руслан Марцинкив (facebook.com)
Автор: Илона Свиридова

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит местных жителей по возможности выехать за город 7-9 мая. Он опасается, что на выходных российские войска могут нанести ракетные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, по его словам, город отменяет все мероприятия по случаю 360-й годовщины создания Ивано-Франковска, которую должны были отмечать 7 мая.

"Также прошу по возможности 7,8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и в других публичных местах. По возможности выехать за город, обработать свои огороды, чтобы поменьше людей было в Ивано-Франковске. Есть определенная информация, враг, к сожалению, хочет и дальше бить ракетными ударами, поэтому 7, 8 и 9 числа ни одного публичного мероприятия не будет", - добавил Марцинкив.

Напомним, подробнее об угрозах в ближайшие дни читайте в материале РБК-Украина "Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая".

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