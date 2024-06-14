Комбинированная воздушная атака РФ: Олещук рассказал о сбитии вражеских целей
Этой ночью РФ нанесла по Украине комбинированную воздушную атаку с применением более 30 средств воздушного нападения. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины было сбито 24 из них, в том числе все дроны-камикадзе врага и 7 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николая Олещука.
Чем именно атаковала РФ
Отмечается, что всего оккупанты запускали по Украине для воздушной атаки:
- 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков - Саратовская область в РФ),
- 3 баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски из оккупированного Крыма и российского Краснодарского края),
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области),
- 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из Ейска).
Работа ПВО
"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - рассказал Олещук.
По словам генерала, 24 вражеских цели - 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 17 "Шахедов" - сбили над территориями 7 областей, а именно:
- Хмельницкой,
- Харьковской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Запорожский,
- Днепропетровской.
Комбинированная воздушная атака 14 июня
Напомним, вечером в среду в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ударных беспилотников типа "Шахед", которые российские оккупанты запустили для очередной атаки
Кроме того, уже ночью в четверг, 14 июня, в Воздушных силах сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95 ТС в России. Позже в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога после запуска крылатых ракет с российских самолетов.
О взрывах в ночь на 14 мая сообщалось в Харькове и Запорожье, а еще - в Хмельницкой области. В последней враг, в частности, атаковал город Староконстантинов с применением "Шахедов".
Добавим, что Польша и страны-сюзники поднимали в воздух военную авиацию этой ночью из-за атаки РФ по Украине.
Кроме того, уже утром в Украине снова объявили воздушную тревогу по всей стране. Также стало известно о взрыве, который был слышен в Киеве. А еще - о новых взрывах в Хмельницкой области.
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