До якого віку можна їздити у дитячому вагоні: в "Укрзалізниці" назвали чітку межу

На який вік розраховані дитячі вагони

Нещодавно питання щодо граничного віку для пасажирів дитячих вагонів підняла одна з користувачів соціальної мережі Threads.

У своєму дописі вона поцікавилась, "чому неможливо придбати квиток у дитячий вагон для дитини 14 років, яка подорожує самостійно".

Пояснюючи ситуацію, авторка публікації розповіла, що її племінник "їде сам з Одеси до Львова", де вона його зустрічає.

"Саме тому ми хотіли придбати квиток у дитячий вагон - щоб дитині було спокійніше та безпечніше в дорозі", - уточнила жінка.

Вона зауважила також, що "у 14 років дитина все ще є неповнолітньою, і в подібних ситуаціях можливість їхати саме у дитячому вагоні була б дуже важливою для безпеки та комфорту".

Відповідаючи на цей допис, у прес-службі "Укрзалізниці" нагадали, що згідно зі статтею 6 Сімейного кодексу України, "малолітньою дитиною вважається дитина до досягнення нею 14 років".

"Згідно з чинними нормами, дитячі вагони призначені насамперед для перевезення пасажирів із дітьми. Діти, як ми сказали вище, це до 14 років", - констатували представники компанії.

Зважаючи на обурення декого з пасажирів такими "віковими" правилами, інша користувачка соцмережі запропонувала УЗ їх змінити - щоб "дитина в 14 років могла спокійно поїхати в дитячому вагоні".

"Це окей що не все одразу продумано, маєте простір для розвитку", - зауважила вона.

Відповідаючи на цей коментар у компанії констатували, що "Укрзалізниця" є перевізником" і "не змінює Правила перевезень та Сімейний кодекс".

Що варто знати про дитячі вагони УЗ

Продаж квитків на перший в історії "Укрзалізниці" дитячий купейний вагон (у складі поїзда №15/16 "Харків - Ясіня") відкрили у серпні 2024 року.

Тоді у компанії пояснювали: дитячі вагони оснащені так, щоби найменшим пасажирам - від 0 до 8 років - та їхнім батькам було зручно, безпечно та цікаво в дорозі.

Відомо, що їх було спроектовано за ініціативи УЗ в колаборації з Дитячим фондом ООН (UNICEF Ukraine) та за фінансової підтримки уряду Бельгії.

У процесі модернізації на Київському електровагоноремонтному заводі дитячі вагони УЗ отримують низку сучасних рішень, які роблять подорож батьків із дітьми більш комфортною.

У квітні 2026 року "Укрзалізниця" (у партнерстві з Visa) презентувала нові дитячі купейні вагони, об'єднані концепцією "Казковий український ліс".

Українцям розповіли, що це - цілісний простір, в якому дитина може не лише подорожувати, а й взаємодіяти, гратися та навчатися фінансової грамотності.

Примітно, що рухомий склад продуманий для дітей різного віку:

для немовлят - столики по догляду, манежі, підігрів дитячого харчування;

для дошкільнят - бізіборд, розмальовки;

для дітей старшого віку - настільні ігри, килимок-класики у коридорі.

Перед сном у вагонах, які планують запускати на довгі маршрути (зокрема "Одеса - Львів") лунатиме "Вечірня казка" від Сашка Дерманського.

Також у травні "Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон із Харкова, який вирушив у рейс до Івано-Франківська зі стовідсотковою заповненістю.