"Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон з Харкова

Дитячий вагон "Укрзалізниці" вперше вирушив у рейс із Харкова до Івано-Франківська зі стовідсотковою заповненістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Деталі першого рейсу

Вагон для дітей вирушив у складі поїзда №001/002 "Єдність". У компанії повідомили, що під час першої подорожі він був заповнений на всі 100%.

Попри складний день для Харкова, поїздка принесла маленьким пасажирам позитивні емоції.

Вагон було створено у партнерстві з компанією Visa. У компанії наголошують, що головним пріоритетом залишається безпека дітей під час подорожі.

Фото: "Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон (facebook.com/"Укрзалізниця")

"Пильнуємо, щоб дорога завжди була безпечною - і пригодницькою лише в хорошому сенсі", - зазначають в "Укрзалізниці".