"Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон з Харкова

19:00 03.05.2026 Нд
2 хв
Вагон заповнений на 100% - подробиці першого рейсу
aimg Сергій Козачук
"Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон з Харкова Фото: "Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон (facebook.com/"Укрзалізниця")
Дитячий вагон "Укрзалізниці" вперше вирушив у рейс із Харкова до Івано-Франківська зі стовідсотковою заповненістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі першого рейсу

Вагон для дітей вирушив у складі поїзда №001/002 "Єдність". У компанії повідомили, що під час першої подорожі він був заповнений на всі 100%.

Попри складний день для Харкова, поїздка принесла маленьким пасажирам позитивні емоції.

Вагон було створено у партнерстві з компанією Visa. У компанії наголошують, що головним пріоритетом залишається безпека дітей під час подорожі.

Фото: "Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон (facebook.com/"Укрзалізниця")

"Пильнуємо, щоб дорога завжди була безпечною - і пригодницькою лише в хорошому сенсі", - зазначають в "Укрзалізниці".

Нововведення "Укрзалізниці"

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" останнім часом впровадила низку важливих оновлень, спрямованих на покращення сервісу, підвищення комфорту та безпеки пасажирів під час подорожей.

Зокрема, з 2 травня почала діяти оновлена система повернення коштів за квитки. Головна зміна полягає у впровадженні прогресивної шкали, де сума компенсації залежить від часу, коли пасажир відмовляється від поїздки.

Крім того, поїзні бригади отримали додаткові спецзасоби та інвентар, серед яких ліхтарі, свистки та пледи. Це зроблено для кращої координації дій персоналу та забезпечення безпечнішої евакуації у разі загрози.

Створення дитячих вагонів є ще одним кроком у межах програми компанії, спрямованої на створення зручніших умов для родин з дітьми.

