Камери спостереження та дитячі манежі у вагонах: як УЗ оновила поїзди до літа

"Укрзалізниця" продовжує оновлювати пасажирські вагони та впроваджує нові рішення для комфорту і безпеки пасажирів. Частина модернізованих вагонів уже курсує, а основну партію готують до запуску перед літнім сезоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Головне: Енергонезалежність: Завдяки покращеним акумуляторам кондиціонери та освітлення працюватимуть автономно, що дозволить охолоджувати вагони ще до посадки пасажирів.

Що змінилося у нових вагонах

Головний акцент роблять на комфорті під час поїздок. У вагонах встановили покращені акумуляторні батареї, які дозволяють підтримувати роботу кондиціонерів, освітлення та інших систем навіть без підключення до живлення.

Завдяки цьому вагони можуть подаватися на посадку вже з комфортною температурою, що особливо актуально влітку.

Також пасажири отримали більше дрібних, але зручних рішень:

індивідуальні столики на верхніх полицях;

можливість регулювати освітлення;

більше місця для багажу;

вбудовані шахові дошки у столиках.

Посилили безпеку

У вагонах з’явилися камери відеоспостереження з нічною зйомкою та датчиками руху. Провідники можуть контролювати ситуацію через монітори у службових купе.

Крім того, у купе та вбиральнях встановили кнопки екстреного виклику провідника.



УЗ показала, що змінилося у вагонах (інфографіка:facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Більше зручностей для родин із дітьми

Окрему увагу приділили пасажирам із дітьми. У вагонах з’явилися:

дитячі манежі у купе;

сповивальні столики підвищеної міцності;

спеціальні сидіння для немовлят у вбиральнях.

Також оновили зони умивання та зробили частину елементів безконтактними.

Додаткові зміни

Серед інших нововведень:

маркування шрифтом Брайля;

покращене освітлення;

модернізовані санітарні вузли.



Оновлення у вагонах УЗ (інфографіка:facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що робити, якщо у вагоні некомфортно

В "Укрзалізниці" окремо пояснили, що у разі дискомфорту під час поїздки - зокрема через температуру чи вентиляцію - пасажирам варто одразу звертатися до провідника або начальника поїзда.

Вентиляція та клімат-контроль належать до базових сервісів у поїзді, тому поїзна бригада має реагувати на такі звернення і допомагати створити комфортні умови у межах технічних можливостей вагонів.