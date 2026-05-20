До какого возраста можно ездить в детском вагоне: в "Укрзализныце" назвали четкую границу

На какой возраст рассчитаны детские вагоны

Недавно вопрос о предельном возрасте для пассажиров детских вагонов подняла одна из пользователей социальной сети Threads.

В своем посте она поинтересовалась, "почему невозможно приобрести билет в детский вагон для ребенка 14 лет, который путешествует самостоятельно".

Объясняя ситуацию, автор публикации рассказала, что ее племянник "едет сам из Одессы во Львов", где она его встречает.

"Именно поэтому мы хотели приобрести билет в детский вагон - чтобы ребенку было спокойнее и безопаснее в дороге", - уточнила женщина.

Она отметила также, что "в 14 лет ребенок все еще является несовершеннолетним, и в подобных ситуациях возможность ехать именно в детском вагоне была бы очень важной для безопасности и комфорта".

Отвечая на этот пост, в пресс-службе "Укрзализныци" напомнили, что согласно статье 6 Семейного кодекса Украины, "малолетним ребенком считается ребенок до достижения им 14 лет".

"Согласно действующим нормам, детские вагоны предназначены в первую очередь для перевозки пассажиров с детьми. Дети, как мы сказали выше, это до 14 лет", - констатировали представители компании.

Учитывая возмущение некоторых пассажиров такими "возрастными" правилами, другая пользовательница соцсети предложила УЗ их изменить - чтобы "ребенок в 14 лет мог спокойно поехать в детском вагоне".

"Это окей что не все сразу продумано, есть пространство для развития", - отметила она.

Отвечая на этот комментарий в компании констатировали, что "Укрзализныця" является перевозчиком" и "не меняет Правила перевозок и Семейный кодекс".

Что стоит знать о детских вагонах УЗ

Продажу билетов на первый в истории "Укрзализныци" детский купейный вагон (в составе поезда №15/16 "Харьков - Ясиня") открыли в августе 2024 года.

Тогда в компании объясняли: детские вагоны оснащены так, чтобы самым маленьким пассажирам - от 0 до 8 лет - и их родителям было удобно, безопасно и интересно в дороге.

Известно, что они были спроектированы по инициативе УЗ в коллаборации с Детским фондом ООН (UNICEF Ukraine) и при финансовой поддержке правительства Бельгии.

В процессе модернизации на Киевском электровагоноремонтном заводе детские вагоны УЗ получают ряд современных решений, которые делают путешествие родителей с детьми более комфортным.

В апреле 2026 года "Укрзализныця" (в партнерстве с Visa) представила новые детские купейные вагоны, объединенные концепцией "Сказочный украинский лес".

Украинцам рассказали, что это - целостное пространство, в котором ребенок может не только путешествовать, но и взаимодействовать, играть и учиться финансовой грамотности.

Примечательно, что подвижной состав продуман для детей разного возраста:

для младенцев - столики по уходу, манежи, подогрев детского питания;

для дошкольников - бизиборд, раскраски;

для детей старшего возраста - настольные игры, коврик-классики в коридоре.

Перед сном в вагонах, которые планируют запускать на длинные маршруты (в частности "Одесса - Львов") будет звучать "Вечерняя сказка" от Сашка Дерманского.

Также в мае "Укрзализныця" запустила первый детский вагон из Харькова, который отправился в рейс в Ивано-Франковск со стопроцентной заполненностью.