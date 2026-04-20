ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Кип’яток, аптечка та не тільки: повний перелік безкоштовних послуг у вагонах УЗ

20:32 20.04.2026 Пн
3 хв
За що доведеться платити окремо у поїзді?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Вагон "Укрзалізниці" (Getty Images)

Пасажири поїздів "Укрзалізниці" можуть користуватися низкою безкоштовних сервісів, а також замовляти додаткові платні послуги. Перелік залежить від типу поїзда.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".

Головне:

  • Без оплати: Пасажири мають право на кип’ячену воду, аптечку, доступ до туалетів із гігієнічними засобами та перевезення до 36 кг багажу.
  • Безпека та інфо: Виклик медиків, поліції та оголошення через гучномовець також входять у вартість квитка.
  • Сервіс "Інтерсіті": У швидкісних поїздах безкоштовно надаються підголовники, прибирання вагонів та доставка замовленої їжі.
  • Платні послуги: Чай, кава, постільна білизна, користування холодильником чи мікрохвильовкою оплачуються окремо.
  • Цифрові опції: Wi-Fi та онлайн-бібліотеки у поїздах зазвичай є платними сервісами.

Що входить у безкоштовні послуги

У більшості поїздів пасажири без додаткової оплати отримують базові речі, необхідні для поїздки:

  • доступ до туалетів із милом, антисептиком, туалетним папером та дезінфікуючим гелем;
  • кип’ячену воду;
  • користування аптечкою;
  • інформацію через гучномовець;
  • можливість перевезти ручну поклажу до 36 кг (за умови, що її розмір не перевищує 200 см за сумою трьох вимірів);
  • виклик медиків або поліції у разі потреби.

За що доведеться платити

Окремі послуги у поїздах є платними. Зокрема, це:

  • напої та снеки;
  • чай, кава, соки.

Також у поїздах можуть пропонувати продаж товарів або друкованої продукції.

Крім того, у пасажирських поїздах надаються й інші послуги, серед яких:

  • користування постільною білизною;
  • користування холодильником і мікрохвильовою піччю;
  • трансляція аудіо- та відеопрограм;
  • оформлення проїзду або перевезення надлишкової поклажі начальником поїзда (в окремих випадках);
  • оформлення експрес-передач по Україні.

Що є у швидкісних поїздах

У поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" перелік послуг ширший. Частина з них безкоштовна - наприклад, прибирання у вагоні, підголовники або доставка попередньо замовленої їжі.

Водночас за окрему плату доступні:

  • харчування;
  • Wi-Fi (якщо встановлений);
  • онлайн-кінотеатр;
  • онлайн-бібліотека.

У компанії радять уточнювати повний перелік послуг і їхню вартість безпосередньо у провідника або начальника поїзда.

Нагадаємо, в українських поїздах доступ до Wi-Fi залежить від типу рейсу: безкоштовний інтернет є лише в "Інтерсіті", тоді як на окремих маршрутах зі Starlink він частково платний і може працювати з перебоями через технічні обмеження.

Також РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" запроваджує динамічне ціноутворення для квитків у вагонах СВ та 1 класі "Інтерсіті". Вартість проїзду залежатиме від попиту, дня тижня, сезону, часу купівлі та заповненості поїзда, тоді як для більшості пасажирів ціни не зміняться.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця Поїзди
Новини
