Кип’яток, аптечка та не тільки: повний перелік безкоштовних послуг у вагонах УЗ

Пасажири поїздів "Укрзалізниці" можуть користуватися низкою безкоштовних сервісів, а також замовляти додаткові платні послуги. Перелік залежить від типу поїзда.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".

Головне: Без оплати: Пасажири мають право на кип’ячену воду, аптечку, доступ до туалетів із гігієнічними засобами та перевезення до 36 кг багажу.

Пасажири мають право на кип’ячену воду, аптечку, доступ до туалетів із гігієнічними засобами та перевезення до 36 кг багажу. Безпека та інфо: Виклик медиків, поліції та оголошення через гучномовець також входять у вартість квитка.

Виклик медиків, поліції та оголошення через гучномовець також входять у вартість квитка. Сервіс "Інтерсіті": У швидкісних поїздах безкоштовно надаються підголовники, прибирання вагонів та доставка замовленої їжі.

У швидкісних поїздах безкоштовно надаються підголовники, прибирання вагонів та доставка замовленої їжі. Платні послуги: Чай, кава, постільна білизна, користування холодильником чи мікрохвильовкою оплачуються окремо.

Чай, кава, постільна білизна, користування холодильником чи мікрохвильовкою оплачуються окремо. Цифрові опції: Wi-Fi та онлайн-бібліотеки у поїздах зазвичай є платними сервісами.

Що входить у безкоштовні послуги

У більшості поїздів пасажири без додаткової оплати отримують базові речі, необхідні для поїздки:

доступ до туалетів із милом, антисептиком, туалетним папером та дезінфікуючим гелем;

кип’ячену воду;

користування аптечкою;

інформацію через гучномовець;

можливість перевезти ручну поклажу до 36 кг (за умови, що її розмір не перевищує 200 см за сумою трьох вимірів);

виклик медиків або поліції у разі потреби.

За що доведеться платити

Окремі послуги у поїздах є платними. Зокрема, це:

напої та снеки;

чай, кава, соки.

Також у поїздах можуть пропонувати продаж товарів або друкованої продукції.

Крім того, у пасажирських поїздах надаються й інші послуги, серед яких:

користування постільною білизною;

користування холодильником і мікрохвильовою піччю;

трансляція аудіо- та відеопрограм;

оформлення проїзду або перевезення надлишкової поклажі начальником поїзда (в окремих випадках);

оформлення експрес-передач по Україні.

Що є у швидкісних поїздах

У поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" перелік послуг ширший. Частина з них безкоштовна - наприклад, прибирання у вагоні, підголовники або доставка попередньо замовленої їжі.

Водночас за окрему плату доступні:

харчування;

Wi-Fi (якщо встановлений);

онлайн-кінотеатр;

онлайн-бібліотека.

У компанії радять уточнювати повний перелік послуг і їхню вартість безпосередньо у провідника або начальника поїзда.