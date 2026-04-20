Кип’яток, аптечка та не тільки: повний перелік безкоштовних послуг у вагонах УЗ
Пасажири поїздів "Укрзалізниці" можуть користуватися низкою безкоштовних сервісів, а також замовляти додаткові платні послуги. Перелік залежить від типу поїзда.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".
Головне:
- Без оплати: Пасажири мають право на кип’ячену воду, аптечку, доступ до туалетів із гігієнічними засобами та перевезення до 36 кг багажу.
- Безпека та інфо: Виклик медиків, поліції та оголошення через гучномовець також входять у вартість квитка.
- Сервіс "Інтерсіті": У швидкісних поїздах безкоштовно надаються підголовники, прибирання вагонів та доставка замовленої їжі.
- Платні послуги: Чай, кава, постільна білизна, користування холодильником чи мікрохвильовкою оплачуються окремо.
- Цифрові опції: Wi-Fi та онлайн-бібліотеки у поїздах зазвичай є платними сервісами.
Що входить у безкоштовні послуги
У більшості поїздів пасажири без додаткової оплати отримують базові речі, необхідні для поїздки:
- доступ до туалетів із милом, антисептиком, туалетним папером та дезінфікуючим гелем;
- кип’ячену воду;
- користування аптечкою;
- інформацію через гучномовець;
- можливість перевезти ручну поклажу до 36 кг (за умови, що її розмір не перевищує 200 см за сумою трьох вимірів);
- виклик медиків або поліції у разі потреби.
За що доведеться платити
Окремі послуги у поїздах є платними. Зокрема, це:
- напої та снеки;
- чай, кава, соки.
Також у поїздах можуть пропонувати продаж товарів або друкованої продукції.
Крім того, у пасажирських поїздах надаються й інші послуги, серед яких:
- користування постільною білизною;
- користування холодильником і мікрохвильовою піччю;
- трансляція аудіо- та відеопрограм;
- оформлення проїзду або перевезення надлишкової поклажі начальником поїзда (в окремих випадках);
- оформлення експрес-передач по Україні.
Що є у швидкісних поїздах
У поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" перелік послуг ширший. Частина з них безкоштовна - наприклад, прибирання у вагоні, підголовники або доставка попередньо замовленої їжі.
Водночас за окрему плату доступні:
- харчування;
- Wi-Fi (якщо встановлений);
- онлайн-кінотеатр;
- онлайн-бібліотека.
У компанії радять уточнювати повний перелік послуг і їхню вартість безпосередньо у провідника або начальника поїзда.
Нагадаємо, в українських поїздах доступ до Wi-Fi залежить від типу рейсу: безкоштовний інтернет є лише в "Інтерсіті", тоді як на окремих маршрутах зі Starlink він частково платний і може працювати з перебоями через технічні обмеження.
Також РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" запроваджує динамічне ціноутворення для квитків у вагонах СВ та 1 класі "Інтерсіті". Вартість проїзду залежатиме від попиту, дня тижня, сезону, часу купівлі та заповненості поїзда, тоді як для більшості пасажирів ціни не зміняться.