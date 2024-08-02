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УЗ почала продаж квитків на дитячий вагон: в чому його особливість

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 12:20
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УЗ почала продаж квитків на дитячий вагон: в чому його особливість Фото: УЗ розпочала продаж квитків на дитячий вагон поїзда "Харків - Ясіня" (mtu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні стартував продаж квитків на унікальний дитячий вагон. Він курсуватиме у складі поїзда "Харків - Ясіня".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Стартували продажі квитків на перший в історії "Укрзалізниці" дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №15/16 "Харків - Ясіня" з 8 серпня", - йдеться у повідомленні.

Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі.

Що відомо про квитки

Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок "Укрзалізниці", вартість квитка - аналогічна вартості купейних квитків аналогічного класу.

Вагон має маркування "Дитячий" у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні.

Нагадуємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами "Укрзалізниці" безкоштовно і не потребують окремого квитка.

Що відомо про дитячий вагон

Роботи з модернізації цього вагона тривали близько пів року. Вагон отримав низку сучасних рішень, які зроблять подорож батьків із дітьми більш комфортною: від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні.

Як повідомлялося, з 10 вересня УЗ вносить зміни до розкладу руху двох поїздів "Інтерсіті+" "Київ - Перемишль".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила додаткові "Інтерсіті" сполученням "Київ - Одеса". Вони будуть курсувати до кінця серпня.

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