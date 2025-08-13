"Коаліція рішучих" висловила підтримку мирним зусиллям Трампа, - Зеленський

Партнери України провели шосте засідання "коаліції рішучих". На ньому вони висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Вдячний партнерам за спільну позицію: шлях до миру не може бути визначений без України, а переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню", - зазначив президент.
Зеленський закликав партнерів України активно фінансувати українське виробництво дронів та приєднуватися до програми PURL щодо закупівлі американської зброї. Це дасть Україні можливість захистити себе.
"У межах засідання узгодили наступні кроки та домовилися й надалі працювати в тісному контакті між Україною, усією Європою та США. Дякую всім, хто докладає зусиль задля справедливого завершення цієї війни", - додав президент.
"Коаліція рішучих" – це об'єднання країн, які взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну у війні з Росією. Ініціатива створення коаліції була офіційно оголошена 2 березня 2025 прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час саміту в Лондоні.
До "Коаліції рішучих" входять країни Європейського Союзу, члени НАТО, а також держави поза цими блоками. Ключову роль в організації та діяльності коаліції відіграють Франція та Велика Британія.
Зазначимо, що остання зустріч "коаліції рішучих" відбулася 10 липня в Римі. У засіданні вперше брали участь представники США.
Нагадаємо, що європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Трамп розповів, що хоче домовитися з Путіним про припинення вогню в Україні. При цьому він категорично проти НАТО, як гаранта безпеки України.
Зеленський зі свого боку також розкрив деталі розмови з Трампом і європейськими лідерами. За його словами, Трамп після завершення зустрічі з Путіним відразу зателефонує у Київ. Також президент заявив, що Трамп готовий брати участь у наданні Україні гарантій безпеки.
При цьому, як заявив голова держави, Збройні сили України не будуть виходити з Донбасу в обмін на припинення вогню. Конституція не дозволяє змінювати територіальну цілісність країни.