"Коалиция решительных" выразила поддержку мирным усилиям Трампа, - Зеленский

"Благодарен партнерам за общую позицию: путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут происходить в условиях прекращения огня", - отметил президент.

Зеленский призвал партнеров Украины активно финансировать украинское производство дронов и присоединяться к программе PURL по закупке американского оружия. Это даст Украине возможность защитить себя.

"В рамках заседания согласовали следующие шаги и договорились и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США. Спасибо всем, кто прилагает усилия для справедливого завершения этой войны", - добавил президент.