"Коалиция решительных" выразила поддержку мирным усилиям Трампа, - Зеленский

Партнеры Украины провели шестое заседание "коалиции решительных". На нем они выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Благодарен партнерам за общую позицию: путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут происходить в условиях прекращения огня", - отметил президент.
Зеленский призвал партнеров Украины активно финансировать украинское производство дронов и присоединяться к программе PURL по закупке американского оружия. Это даст Украине возможность защитить себя.
"В рамках заседания согласовали следующие шаги и договорились и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США. Спасибо всем, кто прилагает усилия для справедливого завершения этой войны", - добавил президент.
"Коалиция решительных" - это объединение стран, которые взяли на себя обязательства поддерживать Украину в войне с Россией. Инициатива создания коалиции была официально объявлена 2 марта 2025 года премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время саммита в Лондоне.
В "Коалицию решительных" входят страны Европейского Союза, члены НАТО, а также государства вне этих блоков. Ключевую роль в организации и деятельности коалиции играют Франция и Великобритания.
Отметим, что последняя встреча "коалиции решительных" состоялась 10 июля в Риме. В заседании впервые принимали участие представители США.
Напомним, что европейские лидеры вместе с Зеленским сегодня, 13 августа, провели видеоконференцию с президентом США. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп рассказал, что хочет договориться с Путиным о прекращении огня в Украине. При этом он категорически против НАТО, как гаранта безопасности Украины.
Зеленский со своей стороны также раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами. По его словам, Трамп после завершения встречи с Путиным сразу позвонит в Киев. Также президент заявил, что Трамп готов участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности.
При этом, как заявил глава государства, Вооруженные силы Украины не будут выходить из Донбасса в обмен на прекращение огня. Конституция не позволяет менять территориальную целостность страны.