Лише чверть шкільних бібліотек має достатньо книг: чого бракує найбільше

Лише чверть шкільних бібліотек в Україні має достатню кількість художньої та навчальної літератури. Найбільше заклади освіти потребують сучасних українських книжок, нонфікшну та зарубіжної художньої літератури.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати опитування Міністерства освіти і науки .

Яких книжок бракує школам

Опитування МОН охопило понад 10 тисяч закладів освіти - 84,4% усіх шкіл. Про повну комплектацію бібліотечних фондів повідомили лише 192 заклади освіти - 1,8% опитаних.

Найчастіше школи вказували на потребу в таких виданнях:

сучасній українській художній літературі - 87%;

нонфікшні - 70%;

зарубіжній художній літературі - 69%;

літературі іноземними мовами - 28%.

Водночас у шкільних бібліотеках переважають українськомовні видання. Медіанна частка таких книжок у фондах становить 96%. Однак у частині закладів ще триває списання російськомовної літератури.

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Більшість книжок старші за п'ять років

Лише у чверті шкіл понад половину основного бібліотечного фонду оновили протягом останніх п'яти років. У більшості закладів переважають книжки, видані раніше.

У МОН наголошують, що вік видання сам собою не визначає його якості чи актуальності. Водночас результати опитування свідчать про значну потребу шкіл у поповненні бібліотек сучасною літературою.

Чи вистачає бібліотекарів у школах

Проблеми є і з кадровим забезпеченням. Лише близько 38% опитаних закладів мають бібліотекаря на повну ставку.

В інших школах бібліотечні працівники працюють на неповну ставку або за сумісництвом.