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Лише чверть шкільних бібліотек має достатньо книг: чого бракує найбільше

11:09 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
Лише чверть шкільних бібліотек має достатньо книг: чого бракує найбільше Яка ситуація із книгами у шкільних бібліотеках (колаж РБК-Україна)
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Лише чверть шкільних бібліотек в Україні має достатню кількість художньої та навчальної літератури. Найбільше заклади освіти потребують сучасних українських книжок, нонфікшну та зарубіжної художньої літератури.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати опитування Міністерства освіти і науки.

Яких книжок бракує школам

Опитування МОН охопило понад 10 тисяч закладів освіти - 84,4% усіх шкіл. Про повну комплектацію бібліотечних фондів повідомили лише 192 заклади освіти - 1,8% опитаних.

Найчастіше школи вказували на потребу в таких виданнях:

  • сучасній українській художній літературі - 87%;
  • нонфікшні - 70%;
  • зарубіжній художній літературі - 69%;
  • літературі іноземними мовами - 28%.

Водночас у шкільних бібліотеках переважають українськомовні видання. Медіанна частка таких книжок у фондах становить 96%. Однак у частині закладів ще триває списання російськомовної літератури.

Читайте також: РФ знищила 1,2 млн підручників: Комітет освіти назвав терміни постачання нових

Більшість книжок старші за п'ять років

Лише у чверті шкіл понад половину основного бібліотечного фонду оновили протягом останніх п'яти років. У більшості закладів переважають книжки, видані раніше.

У МОН наголошують, що вік видання сам собою не визначає його якості чи актуальності. Водночас результати опитування свідчать про значну потребу шкіл у поповненні бібліотек сучасною літературою.

Чи вистачає бібліотекарів у школах

Проблеми є і з кадровим забезпеченням. Лише близько 38% опитаних закладів мають бібліотекаря на повну ставку.

В інших школах бібліотечні працівники працюють на неповну ставку або за сумісництвом.

Читайте також про те, що влітку росіяни знищили майже половину річного обсягу випуску книг в Україні. За приблизними оцінками втрати можуть сягати 15 млн примірників. Також через атаки згоріли 9% нових підручників для шкіл.

Раніше ми писали про те, що попри атаки РФ на видавництва, склади і логістичні центри, до українських шкіл уже доставили 88% підручників для учнів 9 класу, станом на середину вересня. Частину накладу довелося передруковувати.

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