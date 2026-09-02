РФ масово знищує українські книжки: чи "злетять" ціни на друковані видання

Масштабні ворожі обстріли у різних областях знищили мільйони примірників українських книжок. Видавці визнають - вартість друкованих видань може змінитись.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ми ще поборемось". Як видавництва рятують книжки від ударів та чому неминуче зростуть ціни".

Втрати українських книговидавців

Всього за кілька місяців країна-агресор знищила майже половину річного обсягу випуску книг в Україні.

Лише в ніч проти 28 серпня РФ під час чергової атаки знищила книжкові наклади щонайменше трьох десятків українських видавництв і книгарень на складі "Нової пошти" у Святопетрівському (в Київській області).

Тоді постраждали Vivat, "Наш формат", "Ранок", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Книголав", "Лабораторія", BookChef та інші.

"Наші книжки знаходяться у гуртових партнерів і торгових мережах, які також потерпають від російських атак. Тому практично щодня отримуємо нову інформацію про втрати", - розповіла СЕО та співзасновниця Vivat Юлія Орлова.

В цілому, згідно з приблизними оцінками видавців, втрати можуть сягати 15 мільйонів примірників.

Крім того, через ворожі атаки на різні міста згоріли близько 9% нових підручників для українських шкіл.

"Щоб повернутися до попередніх обсягів роботи треба 3-5 років... Скоріш за все, всі назви віддрукувати не вдасться", - поділився генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

Наслідки атак РФ для книжкового ринку України (інфографіка: РБК-Україна)

Чи "злетять" ціни на книжки в Україні

Очікується, що на вартості друкованих книг в Україні відіб'ються:

і масштабні збитки видавництв;

і подорожчання логістики.

Крім того, собівартість видань залежить від накладу.

"Чим більший наклад, тим меншою є собівартість одного примірника", - пояснили у видавництві Vivat.

Водночас там додали, що зараз бояться:

друкувати великі тиражі;

накопичувати значні залишки на складах.

"Тому змушені зменшувати наклади і намагатися якомога швидше розподіляти книжки між магазинами та клієнтами", - зауважили у Vivat.

Але менші наклади означають вищу собівартість однієї книжки.

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Наскільки саме зростатимуть ціни, видавництву поки що спрогнозувати важко, адже багато чого буде залежати й від ситуації взимку.

"Передумови для подальшого зростання цін є. Дорожчає друк, логістика, матеріали, електроенергія - і все це напряму впливає на собівартість книжки", - визнали у видавництві "Наш формат".

Так, лише за минулий рік їхні книги в середньому вже подорожчали приблизно на 20%.

"Наскільки ціни зростуть далі - зараз сказати складно. Але ми точно намагатимемося не перекладати всі додаткові витрати на читача", - розповіли у видавництві.

Не виключають потенційного здорожчання книг і у BookChef, адже видавництво також не доотримало прибуток від втрачених видань.

"Плюс дорожчає логістика. Бо раніше склади були централізовані, це робило відправлення замовлень економнішим", - зауважив головний редактор BookChef Євген Широнос.

Він додав, що зараз "важко сказати конкретно про здорожчання", оскільки кожен проєкт розраховується індивідуально.

"Намагаємося піднімати ціну не більше 10-15% на рік", - додав книговидавець.