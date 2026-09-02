ua en ru
Ср, 02 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

РФ масово знищує українські книжки: чи "злетять" ціни на друковані видання

18:42 02.09.2026 Ср
3 хв
На попіл перетворюються навіть шкільні підручники
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
РФ масово знищує українські книжки: чи "злетять" ціни на друковані видання Ворожі атаки знищили мільйони книг різних видавництв (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Масштабні ворожі обстріли у різних областях знищили мільйони примірників українських книжок. Видавці визнають - вартість друкованих видань може змінитись.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ми ще поборемось". Як видавництва рятують книжки від ударів та чому неминуче зростуть ціни".

Втрати українських книговидавців

Всього за кілька місяців країна-агресор знищила майже половину річного обсягу випуску книг в Україні.

Лише в ніч проти 28 серпня РФ під час чергової атаки знищила книжкові наклади щонайменше трьох десятків українських видавництв і книгарень на складі "Нової пошти" у Святопетрівському (в Київській області).

Тоді постраждали Vivat, "Наш формат", "Ранок", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Книголав", "Лабораторія", BookChef та інші.

"Наші книжки знаходяться у гуртових партнерів і торгових мережах, які також потерпають від російських атак. Тому практично щодня отримуємо нову інформацію про втрати", - розповіла СЕО та співзасновниця Vivat Юлія Орлова.

В цілому, згідно з приблизними оцінками видавців, втрати можуть сягати 15 мільйонів примірників.

Крім того, через ворожі атаки на різні міста згоріли близько 9% нових підручників для українських шкіл.

"Щоб повернутися до попередніх обсягів роботи треба 3-5 років... Скоріш за все, всі назви віддрукувати не вдасться", - поділився генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

РФ масово знищує українські книжки: чи &quot;злетять&quot; ціни на друковані виданняНаслідки атак РФ для книжкового ринку України (інфографіка: РБК-Україна)

Чи "злетять" ціни на книжки в Україні

Очікується, що на вартості друкованих книг в Україні відіб'ються:

  • і масштабні збитки видавництв;
  • і подорожчання логістики.

Крім того, собівартість видань залежить від накладу.

"Чим більший наклад, тим меншою є собівартість одного примірника", - пояснили у видавництві Vivat.

Водночас там додали, що зараз бояться:

  • друкувати великі тиражі;
  • накопичувати значні залишки на складах.

"Тому змушені зменшувати наклади і намагатися якомога швидше розподіляти книжки між магазинами та клієнтами", - зауважили у Vivat.

Але менші наклади означають вищу собівартість однієї книжки.

Читайте також: Половина річного ринку під ударом: як обстріли змінять українське книговидання

Наскільки саме зростатимуть ціни, видавництву поки що спрогнозувати важко, адже багато чого буде залежати й від ситуації взимку.

"Передумови для подальшого зростання цін є. Дорожчає друк, логістика, матеріали, електроенергія - і все це напряму впливає на собівартість книжки", - визнали у видавництві "Наш формат".

Так, лише за минулий рік їхні книги в середньому вже подорожчали приблизно на 20%.

"Наскільки ціни зростуть далі - зараз сказати складно. Але ми точно намагатимемося не перекладати всі додаткові витрати на читача", - розповіли у видавництві.

Не виключають потенційного здорожчання книг і у BookChef, адже видавництво також не доотримало прибуток від втрачених видань.

"Плюс дорожчає логістика. Бо раніше склади були централізовані, це робило відправлення замовлень економнішим", - зауважив головний редактор BookChef Євген Широнос.

Він додав, що зараз "важко сказати конкретно про здорожчання", оскільки кожен проєкт розраховується індивідуально.

"Намагаємося піднімати ціну не більше 10-15% на рік", - додав книговидавець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га" знайшло новий склад (і коли відновлять відправлення).

Крім того, ми пояснювали, чи загрожує Україні дефіцит книжок.

Читайте також, як війна змінила книжковий ринок в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пожежа Ціни Атака дронів Ракетна атака
Новини
Хліб, яйця та олія додали в ціні: що подорожчало в супермаркетах 2 вересня
Хліб, яйця та олія додали в ціні: що подорожчало в супермаркетах 2 вересня
Аналітика
Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени
Марія Волощукредактор РБК-Україна Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени