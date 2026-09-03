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Чи можуть видавництва страхувати книжки? На кого лягають збитки від атак РФ

13:44 03.09.2026 Чт
4 хв
Пожежі після ворожих атак знищують не лише художню літературу
aimg Ірина Костенко aimg Василина Копитко
Чи можуть видавництва страхувати книжки? На кого лягають збитки від атак РФ Російські атаки масово знищують українські книжки (фото ілюстративне: Getty Images)
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Країна-агресор знищила ледь не половину річного обсягу випуску книг в Україні. Втрати можуть сягати 15 млн примірників - як літературно-художніх видань, так і підручників.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ми ще поборемось". Як видавництва рятують книжки від ударів та чому неминуче зростуть ціни".

Чи можуть видавництва страхувати книжки

Головний редактор видавництва BookChef Євген Широнос розповів: найбільша проблема полягає в тому, що компанії страхують виробничі потужності (будівлю, обладнання), а товарні запаси - ні.

"Торік ми намагалися знайти страхову, яка б погодилася страхувати саме товари в обороті, але марно", - поділився спеціаліст.

Про потребу у зміні підходу до страхування повідомили також у видавництві "Ранок".

"Книжки не страхуються. Є державна програма страхування в прифронтових територіях від воєнних ризиків, але тільки нерухомість і обладнання", - розповів генеральний директор видавництва Віктор Круглов.

Він зауважив також, що "цей недолік треба змінювати, бо без страхування немає сенсу відновлюватися".

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Як може допомогти книговидавцям держава

"Компенсації від держави немає і доступного для книжкового бізнесу страхування також. І це - одна з великих проблем галузі", - визнала СЕО та співзасновниця видавництва Vivat Юлія Орлова.

Вона зауважила, що "страхові компанії пропонують умови, за яких вартість страхування може становити 17-19% вартості майна".

"Для видавничого бізнесу такі ставки - економічно непідйомні", - констатувала експерт.

Широнос розповів, що нещодавно низка видавництв зустрілися щодо цього питання з профільними міністерствами.

"Однак поки що конкретного механізму допомоги чи компенсації немає", - додав головний редактор BookChef.

В цілому, страхування для видавництв - критично важливе, адже горять не лише готові книжки, а й поліграфічні матеріали, папір, фарба.

"Видавництвам потрібні гроші на передоплату друкарням, а друкарням - на закупівлю матеріалів. Уся система зараз працює в умовах надзвичайно високих ризиків", - повідомила Орлова.

Саме тому, за її словами, йдеться "не лише про необхідність компенсації збитків".

"А і про створення системних інструментів, які дозволять книжковому бізнесу працювати і відновлюватися в умовах постійного воєнного ризику", - додала СЕО та співзасновниця Vivat.

З огляду на ситуацію, що склалась, видавництва наголошують: мають бути особливі умови для сфери книгодрукування та її системна підтримка.

Оскільки зараз усі збитки від російських обстрілів лягають саме на плечі книговидавців.

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Чи може врятувати ситуацію "переїзд"

Дехто з книговидавців намагається врятувати ситуацію "переїздом", проте і з цим є певні складнощі.

"Ми релокуємо наші склади у західні регіони. Але вже є певний дефіцит таких приміщень: для книг мають бути специфічні умови зберігання, певна температура. Нам не підходять будь-які споруди", - повідомив Широнос.

У прес-службі "Наш формат" пояснили, що зараз "всі видавці переглядають свої ризики, релокуються, диверсифікують місця зберігання, а також намагаються розподіляти запаси між більш безпечними районами та містами".

"Бо зберігати велику кількість книжок в одному місці стає дедалі небезпечніше", - додали у видавництві.

При цьому варіант вивезення друкованих видань в інші країни книговидавці не розглядають.

Широнос пояснив, що перенесення складів за кордон - недоцільне, оскільки це призведе до здорожчання логістики ледь не вдвічі.

У Vivat додали, що українське книговидання має податкову пільгу щодо ПДВ, а при ввезенні книжок з-за кордону вони вже підлягатимуть оподаткуванню.

Це також створить додаткові витрати.

"Розглядаємо децентралізацію фулфілменту. Над відповідною системою вже працює "Нова пошта". Йдеться про те, щоб не концентрувати великі обсяги товару в одному місці", - розповіли у видавництві.

Водночас, за словами спеціалістів, "недостатньо просто розкласти книжки по різних складах".

"Потрібні програмне забезпечення, професійна складська логістика і система, яка дозволить швидко збирати і відправляти замовлення з різних точок", - підсумували у Vivat.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи загрожує Україні дефіцит книжок.

Крім того, ми пояснювали, яку альтернативу для школярів готує уряд на тлі ворожих атак на друкарні та склади з підручниками.

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