Литературу на языках коренных народов или национальных меньшинств имеют более 700 школьных библиотек в разных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины (по результатам проведенного опроса).

О каком опросе МОН идет речь

Опрос о состоянии школьных библиотек Украины МОН провело в период с 11 сентября по 9 октября 2026 года.

Он охватил более 10 тысяч учебных заведений (государственной и коммунальной форм собственности).

Цель такого исследования - выяснить актуальное состояние школьных библиотек:

как война повлияла на их помещения и книжные фонды;

насколько библиотеки снабжены литературой, мебелью и техникой;

являются ли они доступными и удобными для ученичества.

Отдельное внимание было уделено языковому составу библиотечных фондов, в частности наличию литературы:

на языках коренных народов Украины;

на языках национальных меньшинств.

"Информацию о языковом распределении литературы предоставили более 92% опрошенных заведений", - уточнили в МОН.

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Литература на языках коренных народов

Согласно результатам опроса, о наличии литературы на языках коренных народов Украины сообщили 189 школ.

Общий объем таких фондов составляет 72 833 экземпляра.

Больше всего заведений, имеющих соответствующую литературу, расположены:

в Волынской области;

в Днепропетровской области;

в Закарпатской области.

В то же время крупнейшие по количеству экземпляров фонды сосредоточены:

в Черновицкой области;

в Черкасской области;

в Волынской области.

"В школах, где представлена литература на языках коренных народов Украины, ее средняя доля в общем библиотечном фонде составляет 4,7%", - отметили в МОН.

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Литература на языках национальных меньшинств

О наличии литературы на языках национальных меньшинств, проживающих в Украине, сообщили 677 школ.

В общей сложности эти фонды насчитывают 921 246 экземпляров.

Больше всего заведений с такой литературой расположено:

в Одесской области;

в Закарпатской области;

в Черновицкой области.

Эти же регионы имеют и крупнейшие по объему книжные фонды на языках национальных меньшинств.

"В школах, где есть такая литература, ее средняя доля в общем библиотечном фонде составляет 13,4%", - констатировали в МОН.

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Сколько школ имеют литературу обеих категорий

В рамках проведенного опроса 128 школ сообщили, что имеют литературу обеих категорий:

и на языках коренных народов;

и на языках национальных меньшинств.

"Это составляет около 1,8% заведений, которые предоставили информацию о языковом составе соответствующих фондов", - рассказали в МОН.

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Чем важны результаты опроса

Исходя из полученных в ходе опроса данных, в министерстве пришли к выводу, что фонды литературы на языках коренных народов и национальных меньшинств существенно отличаются:

как по общему количеству экземпляров;

так и по доле в библиотечных фондах.

Одна из возможных причин - большее количество этнических сообществ, принадлежащих к национальным меньшинствам Украины, а следовательно, и более широкое языковое разнообразие соответствующих изданий.

"На доступность такой литературы также могут влиять культурные связи, поддерживаемые представителями национальных меньшинств с другими странами", - объяснили в МОН.

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Отмечается, что результаты опроса помогут не просто оценить представленность литературы на языках коренных народов и нацменьшинств в школьных библиотеках разных регионов, но и обновлять их:

определить потребности школьных библиотек;

спланировать ресурсы для обновления книжных фондов;

усилить поддержку чтения в рамках политики "Образование для жизни".

"В то же время, для определения реальных потребностей важно учитывать не только количество экземпляров, но и актуальность изданий, их соответствие возрасту и интересам детей, а также языковые потребности ученичества в конкретных громадах", - подытожили в МОН.