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Замість паперових - електронні: Корецький доручив МОН забезпечити школярів підручниками

18:53 31.08.2026 Пн
2 хв
Російські обстріли знищили сотні тисяч підручників, тому школам готують цифрову заміну
aimg Марія Науменко
Замість паперових - електронні: Корецький доручив МОН забезпечити школярів підручниками Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
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Російські війська атакують друкарні та склади з підручниками, через що їхній друк може ускладнитися. Уряд уже готує альтернативу для школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За його словами, якщо надрукувати потрібну кількість підручників у встановлені строки буде неможливо, школярі мають отримувати доступ до їхніх електронних версій.

Відповідне завдання Корецький поставив перед Міністерством освіти і науки спільно з місцевою владою. При цьому рішення мають враховувати ситуацію в кожному конкретному регіоні.

Таким чином, електронні версії підручників мають стати альтернативою паперовим виданням у випадках, коли через російські атаки їх не вдається вчасно надрукувати або доставити до шкіл.

Окремо прем'єр порушив питання харчування дітей. У тих школах, де безпекові умови не дозволяють організувати повноцінні гарячі обіди, школярі мають отримувати готові до споживання страви.

"Питання якісного харчування - пріоритетне", - наголосив Корецький.

За його словами, Міністерство освіти і науки має тримати ситуацію з харчуванням школярів на контролі та забезпечити необхідні рішення з урахуванням безпекової ситуації.

Російська атака 28 серпня знищила склад у Святопетрівському на Київщині, де зберігалися тисячі книжок Vivat, Readeat та Book.ua.

Vivat продовжує роботу, а Readeat тимчасово призупинив відправлення замовлень, щоб оцінити наслідки удару.

Тієї ж ночі російські війська також знищили склад видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Приміщення повністю згоріло, разом із ним - значна кількість книжок.

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