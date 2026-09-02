За два місяці РФ знищила до 15 мільйонів книг: чи загрожує Україні дефіцит
Російські удари по складах найбільших українських видавництв уже позначилися на книжковому ринку. Видавці кажуть, що мова йде не про повну відсутність книг, а про дефіцит окремих найменувань, здорожчання видання та довше очікування на додруки.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ми ще поборемось". Як видавництва рятують книжки від ударів та чому неминуче зростуть ціни".
У Bookchef кажуть, що дефіцит уже настав
За оцінками галузі, лише за два місяці втрати можуть сягати 15 млн примірників - це майже половина річного обсягу випуску книг в Україні. Також через атаки було знищено 9% нових шкільних підручників.
Головний редактор видавництва Bookchef Андрій Широнос заявив, що наслідки ударів по складах уже відчуває весь ринок.
"Дефіцит книг - це не потенційний ризик. Він вже є. Ми входимо у топ-5 видавництв. Знищення наших складів і складів колег вже впливає на ринок", - наголосив він.
Найбільша проблема - не всі книги вдасться швидко додрукувати
СЕО та співзасновниця Vivat Юлія Орлова пояснила, що через нестачу обігових коштів видавництва змушені скорочувати наклади.
"У багатьох видавництв зараз бракує обігових коштів, щоб оперативно додруковувати всі книжки, які закінчуються. Ми бачимо це і на прикладі Vivat. Нам доводиться скорочувати як кількість найменувань, так і наклади", - сказала Орлова.
За її словами, окремі книжки можуть тимчасово зникати з полиць, а проміжок між завершенням накладу та новим друком стане довшим.
Фото: Які наслідки матимуть російські обстріли складів із книгами (інфографіка РБК-Україна)
Книги дорожчатимуть, а новинки виходитимуть повільніше
Схожу оцінку дають і у видавництві "Наш формат". Там вважають, що головний ризик полягає у звуженні асортименту, а не в повному дефіциті.
"Скоріше можемо бачити ситуацію, коли окремих назв певний час не буде в наявності, довше чекатимемо на додруки або переноситимуться виходи новинок. Тому головний ризик - не повна відсутність книжок, а те, що вони ставатимуть дорожчі, виходитимуть повільніше, а асортимент - звужуватиметься", - зазначили у видавництві.
Атаки на склади видавництв
В ніч проти 28 серпня Росія знищила склад із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Цієї ж ночі згорів склад з тисячами книжок майже трьох десятків популярних українських видавництв.
Це не перша масштабна атака на склади книжок: 2 липня 2026-го Росія атакувала центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef, внаслідок чого згоріло 800 тисяч книг. А вже 5 серпня російська атака знищила ще один склад Bookchef - тоді згоріли понад 100 000 книг.