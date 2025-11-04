МОН оновило вимоги для інтерактивних додатків до підручників: про що йдеться

Міністерство освіти й науки України оновило вимоги до створення інтерактивних електронних додатків до підручників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.

Е-додатки до підручників: що й навіщо оновило МОН

Українцям розповіли, що МОН внесло зміни до "Вимог до інтерактивного електронного додатка до підручника". Уточнюється, що оновлення було сформовано:

на основі практичного досвіду видавництв і фахівців Українського інституту розвитку освіти;

під час розроблення та експертизи е-додатків.

При цьому поняття "е-додаток" (згідно з чинними Вимогами) визначається як електронна складова підручника, яка розширює його функціональні й змістові можливості, містить мультимедійний контент різних типів та інтерактивний навчальний вміст.

Серед ключових нововведень:

уточнення технічних параметрів мультимедійних елементів;

вимоги до інтерактивності, адаптивності контенту;

вимоги до можливості офлайн-доступу.

Так, наприклад, е-додаток повинен забезпечувати:

доступність контенту онлайн із можливістю повного або часткового (лише мультимедійні файли й текстові документи) завантаження на пристрій користувача - для роботи офлайн без подальшого доступу до мережі Інтернет (за винятком контенту, що міститься на зовнішніх ресурсах за відповідними посиланнями);

можливість перегляду відео, зображень та прослуховування аудіофайлів - без потреби встановлення додаткових плагінів (додатків);

можливість доступу до контенту на пристроях (персональних комп'ютерах, ноутбуках, планшетах або смартфонах), що працюють під керуванням усіх поширених операційних систем (Windows, Android, iOS, ChromeOS тощо) - за допомогою браузера чи іншого безоплатного клієнта;

доступність вмісту та інтерактивних функцій через веб-доступ у безоплатному браузері;

адаптацію вмісту та інтерфейсу до розміру та роздільної здатності екрана пристрою;

доступ користувачів до мультимедійного контенту без обов'язкової реєстрації;

можливість реєстрації його користувачів за різними ролями - для підтримки освітнього процесу, моніторингу прогресу учнів тощо, розмежування доступу здобувачів освіти й вчителів до призначеної тільки для них інформації.

Крім того, було уточнено правила:

розміщення навігаційних елементів;

використання звукового супроводу й відео;

забезпечення зручності користування для різних пристроїв.

"Окремий розділ оновлених вимог присвячено електронним додаткам для осіб з особливими освітніми потребами", - повідомили в МОН.

Зазначається, що такі додатки розробляють паралельно з відповідними підручниками. Вони мають:

відповідати вимогам стандарту ДСТУ "Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ";

враховувати рекомендації педагогів спеціальних і інклюзивних закладів освіти.

"Оновлені вимоги спрямовано на підвищення якості цифрового навчального контенту та створення доступного освітнього середовища для всіх учнів", - зауважили в МОН і висловили подяку "учасникам робочої групи та експертам, що долучилися до формулювання оновлених вимог".