Головна » Життя » Освіта

МОН оновило вимоги для інтерактивних додатків до підручників: про що йдеться

Вівторок 04 листопада 2025 16:52
МОН оновило вимоги для інтерактивних додатків до підручників: про що йдеться МОН оновило вимоги до створення е-додатків до підручників (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство освіти й науки України оновило вимоги до створення інтерактивних електронних додатків до підручників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.

Е-додатки до підручників: що й навіщо оновило МОН

Українцям розповіли, що МОН внесло зміни до "Вимог до інтерактивного електронного додатка до підручника". Уточнюється, що оновлення було сформовано:

  • на основі практичного досвіду видавництв і фахівців Українського інституту розвитку освіти;
  • під час розроблення та експертизи е-додатків.

При цьому поняття "е-додаток" (згідно з чинними Вимогами) визначається як електронна складова підручника, яка розширює його функціональні й змістові можливості, містить мультимедійний контент різних типів та інтерактивний навчальний вміст.

Серед ключових нововведень:

  • уточнення технічних параметрів мультимедійних елементів;
  • вимоги до інтерактивності, адаптивності контенту;
  • вимоги до можливості офлайн-доступу.

Так, наприклад, е-додаток повинен забезпечувати:

  • доступність контенту онлайн із можливістю повного або часткового (лише мультимедійні файли й текстові документи) завантаження на пристрій користувача - для роботи офлайн без подальшого доступу до мережі Інтернет (за винятком контенту, що міститься на зовнішніх ресурсах за відповідними посиланнями);
  • можливість перегляду відео, зображень та прослуховування аудіофайлів - без потреби встановлення додаткових плагінів (додатків);
  • можливість доступу до контенту на пристроях (персональних комп'ютерах, ноутбуках, планшетах або смартфонах), що працюють під керуванням усіх поширених операційних систем (Windows, Android, iOS, ChromeOS тощо) - за допомогою браузера чи іншого безоплатного клієнта;
  • доступність вмісту та інтерактивних функцій через веб-доступ у безоплатному браузері;
  • адаптацію вмісту та інтерфейсу до розміру та роздільної здатності екрана пристрою;
  • доступ користувачів до мультимедійного контенту без обов'язкової реєстрації;
  • можливість реєстрації його користувачів за різними ролями - для підтримки освітнього процесу, моніторингу прогресу учнів тощо, розмежування доступу здобувачів освіти й вчителів до призначеної тільки для них інформації.

Крім того, було уточнено правила:

  • розміщення навігаційних елементів;
  • використання звукового супроводу й відео;
  • забезпечення зручності користування для різних пристроїв.

"Окремий розділ оновлених вимог присвячено електронним додаткам для осіб з особливими освітніми потребами", - повідомили в МОН.

Зазначається, що такі додатки розробляють паралельно з відповідними підручниками. Вони мають:

  • відповідати вимогам стандарту ДСТУ "Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ";
  • враховувати рекомендації педагогів спеціальних і інклюзивних закладів освіти.

"Оновлені вимоги спрямовано на підвищення якості цифрового навчального контенту та створення доступного освітнього середовища для всіх учнів", - зауважили в МОН і висловили подяку "учасникам робочої групи та експертам, що долучилися до формулювання оновлених вимог".

Нагадаємо, раніше у МОН розповіли, що оштрафують видавництва за зрив поставок підручників у школи.

Крім того, МОН пояснило, хто та як саме почав вчити школярів в Україні енергоефективності.

Читайте також, який експеримент із 12-річною школою стартував в Україні з 1 вересня 2025 року (що змінюється й чому це важливо).

