МОН оновило вимоги для інтерактивних додатків до підручників: про що йдеться
Міністерство освіти й науки України оновило вимоги до створення інтерактивних електронних додатків до підручників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.
Е-додатки до підручників: що й навіщо оновило МОН
Українцям розповіли, що МОН внесло зміни до "Вимог до інтерактивного електронного додатка до підручника". Уточнюється, що оновлення було сформовано:
- на основі практичного досвіду видавництв і фахівців Українського інституту розвитку освіти;
- під час розроблення та експертизи е-додатків.
При цьому поняття "е-додаток" (згідно з чинними Вимогами) визначається як електронна складова підручника, яка розширює його функціональні й змістові можливості, містить мультимедійний контент різних типів та інтерактивний навчальний вміст.
Серед ключових нововведень:
- уточнення технічних параметрів мультимедійних елементів;
- вимоги до інтерактивності, адаптивності контенту;
- вимоги до можливості офлайн-доступу.
Так, наприклад, е-додаток повинен забезпечувати:
- доступність контенту онлайн із можливістю повного або часткового (лише мультимедійні файли й текстові документи) завантаження на пристрій користувача - для роботи офлайн без подальшого доступу до мережі Інтернет (за винятком контенту, що міститься на зовнішніх ресурсах за відповідними посиланнями);
- можливість перегляду відео, зображень та прослуховування аудіофайлів - без потреби встановлення додаткових плагінів (додатків);
- можливість доступу до контенту на пристроях (персональних комп'ютерах, ноутбуках, планшетах або смартфонах), що працюють під керуванням усіх поширених операційних систем (Windows, Android, iOS, ChromeOS тощо) - за допомогою браузера чи іншого безоплатного клієнта;
- доступність вмісту та інтерактивних функцій через веб-доступ у безоплатному браузері;
- адаптацію вмісту та інтерфейсу до розміру та роздільної здатності екрана пристрою;
- доступ користувачів до мультимедійного контенту без обов'язкової реєстрації;
- можливість реєстрації його користувачів за різними ролями - для підтримки освітнього процесу, моніторингу прогресу учнів тощо, розмежування доступу здобувачів освіти й вчителів до призначеної тільки для них інформації.
Крім того, було уточнено правила:
- розміщення навігаційних елементів;
- використання звукового супроводу й відео;
- забезпечення зручності користування для різних пристроїв.
"Окремий розділ оновлених вимог присвячено електронним додаткам для осіб з особливими освітніми потребами", - повідомили в МОН.
Зазначається, що такі додатки розробляють паралельно з відповідними підручниками. Вони мають:
- відповідати вимогам стандарту ДСТУ "Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ";
- враховувати рекомендації педагогів спеціальних і інклюзивних закладів освіти.
"Оновлені вимоги спрямовано на підвищення якості цифрового навчального контенту та створення доступного освітнього середовища для всіх учнів", - зауважили в МОН і висловили подяку "учасникам робочої групи та експертам, що долучилися до формулювання оновлених вимог".
