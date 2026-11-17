Кримський міст частково зруйнувався після останнього обстрілу, що стався в ніч проти 17 листопада. А саме у воду впали арка мосту та автомобільний проліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки.

"Кримський міст. Арка автомобільної частини мосту у воді після атаки", - написали у пабликах під відео.

Арку моста вже було пошкоджено сьогодні вночі, але все ще трималася за конструкцію.

Також відомо, що частина автомобільного прольоту також відвалилася і впала у воду, що також видно на кадрах.

Оновлено (08:10). Окупанти закрили міст.

Мінтранс Росії заявив, що автомобільне і залізничне сполучення Кримським мостом на даний момент "неможливе".

Росіянам порадили навіть не виїжджати у напрямку мосту.