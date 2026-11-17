Кримський міст частково обрушився внаслідок нічних ударів (фото, відео)
Кримський міст частково зруйнувався після останнього обстрілу, що стався в ніч проти 17 листопада. А саме у воду впали арка мосту та автомобільний проліт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки.
"Кримський міст. Арка автомобільної частини мосту у воді після атаки", - написали у пабликах під відео.
Арку моста вже було пошкоджено сьогодні вночі, але все ще трималася за конструкцію.
Також відомо, що частина автомобільного прольоту також відвалилася і впала у воду, що також видно на кадрах.
Оновлено (08:10). Окупанти закрили міст.
Мінтранс Росії заявив, що автомобільне і залізничне сполучення Кримським мостом на даний момент "неможливе".
Росіянам порадили навіть не виїжджати у напрямку мосту.
Як відомо Кримський міст у ніч на 17 листопада знову зазнав атаки. У районі переправи через Керченську протоку прогриміла серія потужних вибухів, після чого окупаційна влада оголосила про зупинення руху транспорту.
Перед цим обстрілом міст атакували в ніч проти 16 листопада. Тоді окупаційна адміністрація перекрила автомобільний рух, а на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові пробки.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков згодом заявив, що пошкодження мосту нібито незначні. Однак опубліковані пізніше знімки свідчили про пошкодження дорожнього полотна та деформацію однієї з арок споруди.
Зазначимо, що Кримський міст був також уражений на початку червня цього року. Тоді в РФ вирішили вдати, що атаки не було.