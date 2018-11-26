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Климкин назвал главные темы норманской встречи

Новости » Политика    26.11.2018 - 12:53
Климкин назвал главные темы норманской встречи
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Стороны обсудят последние события в Азовском море

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что на встрече "нормандской четверки" стороны обсудят российскую агрессию в Черном море, миротворцев на Донбассе и освобождения политических заключенных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter украинского министра.

"Наши партнеры приложили много усилий для организации встречи политдиректоров "норманского формата" в Берлине. Даже сегодня с нашими друзьями будем пытаться говорить из Россией. Повестка дня: акты российской агрессии в Черном море, миротворцы на Донбассе и освобождение политических заключенных", - написал он.

Климкин назвал главные темы норманской встречи Отметим, что атаку России на украинские корабли уже осудили в ФинляндииШвецииГерманииАвстралии, и Канаде.

Также добавим, что Украина готовит заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно защиты прав украинских военных моряков, захваченных Российской Федерацией.

Как известно, вчера в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.

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Новости Украины Павел КлимкинНормандская четверкаКерченский мостРоссийская Федерация
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