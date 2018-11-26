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Клімкін назвав головні теми норманської зустрічі

Новини » Політика    26.11.2018 - 12:53
Клімкін назвав головні теми норманської зустрічі
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Сторони обговорять останні події в Азовському морі

Мінстр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що на зустрічі "нормандської четвірки" сторони обговорять російську агресію в Чорному морі, миротворців на Донбасі та звільнення політичних в’язнів. Про це повідомляє РБК-Україн, посилаючись на Twitter українського міністра.

"Наші партнери доклали багато зусиль для організації зустрічі політдиректорів "норманського формату" у Берліні. Навіть сьогодні з нашими друзями будемо намагатися говорити з Росією. Порядок денний: акти російської агресії в Чорному морі, миротворці на Донбасі та звільнення політичних в’язнів", - написав він.

Клімкін назвав головні теми норманської зустрічі Відзначимо, що атаку Росії на українські кораблі вже засудили у Фінляндії, Швеції, Німеччині, Австралії та Канаді

Також додамо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених Російською Федерацією.

Як відомо, вчора в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.

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Новини України Павло КлімкінНормандська четвіркаКерченский мостРосійська Федерація
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