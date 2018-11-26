Україна звернеться до ЄСПЛ через напад Росії на українських моряків

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Секретаріат уповноваженого з питань Європейського суду з прав людини Мін'юсту готує заяву до ЄСПЛ відповідно до правила 39 регламету суду

Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщини.

"Секретаріат уповноваженого з питань Європейського суду з прав людини Мін'юсту готує заяву до ЄСПЛ відповідно до правила 39 регламету суду щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених вчора Російською Федерацією", - повідомив він.

Відзначимо, що лінію розмежування на Донбасі почав моніторити розвідувальний безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США.

Також Канада вимагає від Російської Федерації повернути захоплені українські військові кораблі. У заяві МЗС йдеться, що Канада засуджує російську агресію щодо України в Керченській протоці. Крім того, Канада заявила про непохитність підтримки суверенітету України.

Додамо, в Євросоюзі закликали українську та російську владу діяти з максимальною витримкою для досягнення деескалації конфлікту.

"Ми очікуємо, що Росія відновить свободу проходження через Керченську протоку і закликаємо всіх діяти з максимальною витримкою для того, щоб негайно досягти деескалації ситуації", - йдеться в повідомленні.