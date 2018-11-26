Финляндия призывает РФ освободить захваченных в Азовском море украинцев

Фото: глава МИД Финляндии flickr.com/finnishgovernment)

Финляндия призывает РФ уважать суверенитет и территориальную целостность Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии призывает Российскую Федерацию (РФ) освободить захваченные суда и их экипажи и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министерства.

"Глубоко обеспокоены ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе. Необходимо избегать эскалации ситуации.Важно восстановить свободную навигацию в Керченском проливе, освободить захваченные суда и их экипажи и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что послы стран-членов Европейского Союза вероятно сегодня или завтра обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.

В Евросоюзе отреагировали на ситуацию в Азовском море и призвали украинскую и российскую власть действовать с максимальной выдержкой для достижения деэскалации конфликта.

Напомним, вчера в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.