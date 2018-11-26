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В Австралии обеспокоены ситуацией в Азовском море

Новости » Политика    26.11.2018 - 11:25
В Австралии обеспокоены ситуацией в Азовском море
Фото: захваченные корабли (kerch.com.ru)

Также в посольстве призывали Россию восстановить право на судоходство в Керченском проливе

В Австралии обеспокоены атакой России на украинские судна в Азовском море и призывают Российскую Федерацию (РФ) восстановить право Украины на судоходство в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Австралии в Украине в Twitter.

В частности, Австралия обеспокоена событиями в Азовском море.

"Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем Россию восстановить право на судоходство в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

В Австралии обеспокоены ситуацией в Азовском море

Отметим, так называемый руководитель предприятия "Крымские морские порты" на оккупированном полуострове Алексей Волков заявил, что Российская Федерация открыла Керченский пролив для гражданских судов после инцидента с захватом украинских кораблей в Азовском море. 

Напомним, в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе. Военно-морских сил Украины. В ходе противостояния 25 ноября три корабля украинских были захвачены российским спецназом. Также известно о шести раненых украинских военнослужащих.

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