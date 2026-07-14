Свириденко назвала причину своєї відставки

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко подала у відставку після недільної розмови з президентом. Причиною вона називає необхідність оновлення уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Свириденко на засіданні профільного комітету.

"Цій заяві (про відставку, - ред) передував розмова з президентом України, який чітко позначив необхідність оновлення Кабінету міністрів. У нас є напрямки, в яких можливо здійснити посилення. Я сподіваюсь, ви підтримаєте кандидатів на такі напрямки, які дадуть змогу більш ефективно реалізовувати соціальну політику, освітянську. Тому, є розмова з президентом, є розуміння необхідності перезавантаження уряду, перезавантаження дуже конкретних напрямків і їх посилення", - заявила вона у відповідь на питання, що стало причиною відставки.

Зазначимо, комітет вже підтримав заяву Свириденко про відставку, голосування в Раді очікується сьогодні.

Відставка Свириденко

Зазначимо, у неділю Зеленський заявив про намір перезавантажити уряд, для Свириденко він запропонував нову посаду. За даними джерел РБК-Україна та низки нардепів мова йде про посаду посла України в США.

Втім, наразі відомо, що Свириденко ще не дала згоди на пропозицію президента.

Замість Свириденко Кабмін ймовірно очолить Сергій Корецький з "Нафтогазу". Як очікується, завтра кандидат в прем'єри має зустрітися з фракцією "Слуга народу". А саме голосування очікується у четвер.

Зазначимо, разом зі Свириденко автоматом у відставку йде і її уряд. Детальніше про те, як може змінитися склад Кабміну - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що більшість міністрів ймовірно збережуть посади. Однак, наразі остаточно невідомо, чи будуть змінювати міністра оборони Михайла Федерова. Серед можливих кандидатів на заміну називают очільника МВС Ігоря Клименка.