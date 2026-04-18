Стрілянину в Києві кваліфікували як теракт, ведеться розслідування

Стрілянину в Києві 18 квітня, внаслідок якої загинуло шестеро людей, кваліфікували, як терористичний акт. Ведеться розслідування, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Руслана Кравченка та повідомлення Служби безпеки України.

Кравченко повідомив, що за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі Києва відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей).

Особу стрільця встановили - це чоловік 1968 року народження. Під час нападу він використовував легально зареєстровану вогнепальну зброю. Внаслідок теракту загинуло шестеро людей.

"Серед них - чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога", - написав генпрокурор.

В СБУ також повідомили, що розслідують напад в Києві, як теракт. Кількість поранених в СБУ оцінили у семеро осіб, тоді як раніше писали про 10 поранених.

"СБУ, Нацполіція і прокуратура вживають комплексні заходи, щоб встановити усі обставини інциденту, в тому числі можливі мотиви стрільця", - додали у повідомленні.