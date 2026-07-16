"Її не можна повторити": Федоров назвав велику помилку на посаді голови Міноборони

Михайло Федоров завив, що його великою помилкою на посаді міністра оборони було те, що він не поспілкувався з українським народом перед першим етапом трансформації армії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр оборони України Михайло Федоров заявив під час брифінгу.

"Ми зробили помилку, яку не можна допускати. Я вважав, що ми досвідчені, але ми допустили велику помилку. Ми не поспілкувалися з українським народом, в обличчі депутатів, екпертних груп, віськових, коли робили перший етап трансформації війська та пропонували контракти", - сказав Федоров.

Він зазначив, що коли той чи інший міністр буде робити наступний етап пропозицій по мобілізації, перше що треба зробити - поговорити відкрито з суспільством, опублікувати візію, окремо зібрати всіх керівників ТЦК, поліцію, і сформувати новий суспільний договорів щодо реформи ТЦК.

"Бо мова взагалі не про ТЦК, а мова про те, куди ми йдемо, як йдемо, і з чим йдемо. Але цю помилку, яку ми допустили, не можна допускати", - наголосив Федоров.