"Її не можна повторити": Федоров назвав велику помилку на посаді голови Міноборони
Михайло Федоров завив, що його великою помилкою на посаді міністра оборони було те, що він не поспілкувався з українським народом перед першим етапом трансформації армії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Михайло Федоров заявив під час брифінгу.
"Ми зробили помилку, яку не можна допускати. Я вважав, що ми досвідчені, але ми допустили велику помилку. Ми не поспілкувалися з українським народом, в обличчі депутатів, екпертних груп, віськових, коли робили перший етап трансформації війська та пропонували контракти", - сказав Федоров.
Він зазначив, що коли той чи інший міністр буде робити наступний етап пропозицій по мобілізації, перше що треба зробити - поговорити відкрито з суспільством, опублікувати візію, окремо зібрати всіх керівників ТЦК, поліцію, і сформувати новий суспільний договорів щодо реформи ТЦК.
"Бо мова взагалі не про ТЦК, а мова про те, куди ми йдемо, як йдемо, і з чим йдемо. Але цю помилку, яку ми допустили, не можна допускати", - наголосив Федоров.
Відставка Федорова
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про чергові кадрові зміни в Кабінеті міністрів.
Зокрема, він вирішив звільнити Михайла Федорова з посади мінстра оборони і призначити на його місце главу МВС ІІгоря Клименка.
Зеленський озвучив кілька причин, чому він вирішив позбавити Михайла Федорова посади міністра оборони.
Зокрема, за його словами, у Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського різні бачення ведення війни.
Президент також зазначив, що Федоров залишиться "поруч", тобто в команді, але без подробиць щодо його подальшої ролі чи посади.
Крім того, Зеленський висловив сподівання, що новий міністр оборони Клименко зможе врегулювати поточні проблеми з ТЦК і мобілізацією.
Також Федоров розповів, що Зеленський запропонував йому стати його радником, однак він відмовився.
Рішення президента викликало обурення та критину з боку українського народу. Сьогодні зранку у різних містах України люди вийшли на протести проти звільнення Федорова.
Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров навіть подав у відставку через звільнення Федорова, а народний депутат Микита Потураєв оголосив, що складає з себе повноваження парламентарія.