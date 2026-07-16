Військовий на чолі Міноборони: хто такий Євгеній Хмара, який буде в.о. міністра оборони

РБК-Україна розповідає, що відомо про Євгенія Хмару, який сьогодні очолює СБУ, а тепер стане в.о. голови Міноборони.

Військова служба та керівництво "Альфою"

Зважаючи на професію та місце роботи Хмари, про нього у публічному просторі відомо небагато.

Як раніше розповідали в СБУ, Хмара є професійним військовим та спецпризначенцем. З 2011 року він проходив службу в Центрі спеціальних операцій "А" (відомому як "Альфа") СБУ, а у 2023 році очолив цей елітний підрозділ.

На початку повномасштабного вторгнення Хмара брав безпосередню участь у боях за визволення Київської області. Після деокупації північних регіонів він продовжив воювати проти російських військ на Донецькому напрямку.

Фото: Володимир Зеленський та Євгеній Хмара (facebook.com/zelenskyy.official)

Унікальні операції та бойові заслуги

Під керівництвом Євгенія Хмари бійці ЦСО "А" здійснили низку визначних операцій:

Звільнення Зміїного - Хмара особисто керував спеціальною операцією з деокупації стратегічно важливого острова у Чорному морі.

- Хмара особисто керував спеціальною операцією з деокупації стратегічно важливого острова у Чорному морі. Операція "Павутина" - оператори безпілотників підрозділу "А" відіграли ключову роль у цій легендарній операції.

- оператори безпілотників підрозділу "А" відіграли ключову роль у цій легендарній операції. Удари в глибокому тилу РФ - спецпризначенці системно нищать об'єкти на території Росії, зокрема аеродроми, склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та підприємства з виробництва КАБів і дронів.

Загалом Центр спецоперацій "А" стабільно входить до трійки найефективніших підрозділів Сил оборони. За допомогою безпілотників бійці знищили російської техніки на понад 5,5 млрд доларів.

Станом на початок 2026 року на рахунку підрозділу понад 1800 уражених танків, а також тисячі броньованих машин, артсистем, засобів ППО та РЕБ противника.

За мужність та захист суверенітету України Євгеній Хмара став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, а також нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та відзнакою "Хрест бойових заслуг".

Перехід до керівних посад

На початку року, 5 січня 2026 року, Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару виконувачем обов'язків голови СБУ після відставки Василя Малюка.

Тепер президент запропонував генерал-майору очолити Міністерство оборони у статусі виконуючого обов'язки. А в майбутньому Зеленський планує запропонувати Раді призначити його міністром оборони.