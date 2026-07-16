Військовий на чолі Міноборони: хто такий Євгеній Хмара, який буде в.о. міністра оборони
Виконувачем обов'язків міністра оборони України стане генерал-майор СБУ та досвідчений спецпризначенець Євгеній Хмара.
РБК-Україна розповідає, що відомо про Євгенія Хмару, який сьогодні очолює СБУ, а тепер стане в.о. голови Міноборони.
Військова служба та керівництво "Альфою"
Зважаючи на професію та місце роботи Хмари, про нього у публічному просторі відомо небагато.
Як раніше розповідали в СБУ, Хмара є професійним військовим та спецпризначенцем. З 2011 року він проходив службу в Центрі спеціальних операцій "А" (відомому як "Альфа") СБУ, а у 2023 році очолив цей елітний підрозділ.
На початку повномасштабного вторгнення Хмара брав безпосередню участь у боях за визволення Київської області. Після деокупації північних регіонів він продовжив воювати проти російських військ на Донецькому напрямку.
Фото: Володимир Зеленський та Євгеній Хмара (facebook.com/zelenskyy.official)
Унікальні операції та бойові заслуги
Під керівництвом Євгенія Хмари бійці ЦСО "А" здійснили низку визначних операцій:
- Звільнення Зміїного - Хмара особисто керував спеціальною операцією з деокупації стратегічно важливого острова у Чорному морі.
- Операція "Павутина" - оператори безпілотників підрозділу "А" відіграли ключову роль у цій легендарній операції.
- Удари в глибокому тилу РФ - спецпризначенці системно нищать об'єкти на території Росії, зокрема аеродроми, склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та підприємства з виробництва КАБів і дронів.
Загалом Центр спецоперацій "А" стабільно входить до трійки найефективніших підрозділів Сил оборони. За допомогою безпілотників бійці знищили російської техніки на понад 5,5 млрд доларів.
Станом на початок 2026 року на рахунку підрозділу понад 1800 уражених танків, а також тисячі броньованих машин, артсистем, засобів ППО та РЕБ противника.
За мужність та захист суверенітету України Євгеній Хмара став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, а також нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та відзнакою "Хрест бойових заслуг".
Перехід до керівних посад
На початку року, 5 січня 2026 року, Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару виконувачем обов'язків голови СБУ після відставки Василя Малюка.
Тепер президент запропонував генерал-майору очолити Міністерство оборони у статусі виконуючого обов'язки. А в майбутньому Зеленський планує запропонувати Раді призначити його міністром оборони.
Оновлення Кабміну та проблема довкола Міноборони
Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, парламент призначив новий склад Кабміну на чолі з Сергієм Корецьким. Перезавантаження уряду на вихідних оголосив президент Зеленський, посилаючись на потребу кадрових змін для виконання оновленої політичної стратегії України.
Однак наразі залишається вакантними дві посади - міністра оборони та міністра закордонних справ. Їх до Ради вносить особисто президент. Щодо МЗС - жодних інтриг, на посаду мають перепризначити Андрія Сибігу. А от з Міноборони у влади виникли проблеми.
Зеленський вирішив змінити Михайла Федорова, а на його місце планував призначити Ігоря Клименка, який в попередньому уряді очолював МВС. Такі зміни викликали обурення у суспільстві, а також навіть серед парламентарів.
Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Фактор вулиці. Як Рада призначала Кабмін, але без міністра оборони".