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"Київстар" відновив 100% послуг в Україна та за кордоном

Середа 20 грудня 2023 18:44
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"Київстар" відновив 100% послуг в Україна та за кордоном Фото: "Київстар" відновив 100% послуг в Україна та за кордоном (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Мобільний оператор "Київстар" відновив 100% послуг по всій території України, а також за кордоном. Наразі мережа працює без будь-яких обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Київстару" Олександра Комарова в ефірі телемарафону.

"Ми відновили всі послуги на 100% по всій території України, а також за кордоном. Останню послугу, яку ми відновлювали, це був міжнародний роумінг. У понеділок ми почали і у вівторок закінчили. Усі послуги "Київстар" працюють без будь-яких обмежень, - заявив Комаров.

Президент компанії додав, що "Київстар" зробив висновки після кібератаки й вже почав впроваджувати оновлені методи кіберзахисту у співпраці зі Службою безпеки України.

Коментуючи відтік абонентів до інших мобільних операторів, Комаров заявив, що наразі "Київстар" має деякі проблеми з внутрішніми системами моніторингу й аналітик, у зв'язку з чим побачить реальну статистику вже через кілька днів.

Кібератака на "Київстар"

Масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався 12 грудня. Офіційно мережу атакували хакери, через що вже було відкрито справу за вісьмома статтями.

Під час збою абоненти скаржились на відсутність зв'язку й проблеми з роботою сайту оператора, а також мобільного застосунку. Інтернет був відсутній у тому ж числі.

Як відзначає розвідка Британії, ймовірно, кібератака на мобільного оператора стала наймасштабнішою витівкою хакерів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Більш детально про збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Збій 20 грудня

Сьогодні, 20 грудня, користувачі мобільного оператора знову повідомили про збої у роботі. Абоненти скаржились на відсутність зв'язку, неможливість перевірити стан рахунку, а також роботу застосунку "Київстар". Пізніше в компанії підтвердили збій.

Усі проблеми було усунуто вже ближче до обіду.

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