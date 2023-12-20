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У "Київстарі" знову перебої: що не працює

Україна, Середа 20 грудня 2023 08:25
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У "Київстарі" знову перебої: що не працює Фото: у "Київстарі" знову проблеми зі зв'язком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Проблеми зі зв'язком знову спостерігаються у "Київстарі" зранку 20 грудня. Користувачі скаржаться на відсутність зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку компанії.

Сьогодні зранку абоненти мобільного оператора "Київстар" у мережі почали скаржитися на проблеми зі зв'язком. Користувачі пишуть про проблеми у коментарях до Facebook-публікацій.

У &quot;Київстарі&quot; знову перебої: що не працює

скриншот facebook.com/kyivstar

Про відсутність мобільного зв'язку пишуть користувачі з різних регіонів, зокрема, зі Львова, Миколаєва та Київської області. Також абоненти не можуть перевірити рахунок, набравши комбінації. Тому компанія радить користуватися мобільним застосунком чи телефонувати на "гарячу лінію".

Крім того, є скарги про відсутність домашнього інтернету та проблеми у роботі застосунку "Мій Київстар".

У &quot;Київстарі&quot; знову перебої: що не працює

скриншот facebook.com/kyivstar

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно відомо, що мережу атакували хакерами. Відкрито справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні зафіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар".

СБУ заявляє, що за атакою могли стояти російські хакери з групи "Солнцепек". У "Київстарі" повідомили, що хакерам вдалося зламати захист завдяки обліковому запису одного зі співробітників компанії.

Станом на ранок 20 грудня "Київстар" відновив майже всі сервіси - працює зв'язок, мобільний та домашній інтернет, а також роумінг.

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