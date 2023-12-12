"Київстар" атакують. Що відомо про масштабний збій та коли відновлять зв'язок

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у мобільного оператора "Київстар". Абоненти масово скаржаться на відсутність зв'язку та інтернету, крім того, є проблеми з роботою банкоматів та терміналів.

РБК-Україна зібрало все, що відомо станом на зараз.

При підготовці матеріалу використовувалися: заява "Київстару", публікації КП "Лвівсвітло", дані міських рад Львова, Рівного та Чернівців, звернення мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, пости місцевих Telegram-каналів та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, ексклюзивні коментарі прес-служб Міністерства цифрової трансформації, "Київстара", прес-секретаря "ПриватБанку" Олега Серги, а також інформація джерел РБК-Україна.

Збій у роботі "Київстару": що сталося

З самого ранку абоненти "Київстару" почали скаржитися на відсутність зв'язку. У соціальних мережах також з'явилися повідомлення про те, що крім мобільного зв'язку в деяких регіонах не працює провідний домашній інтернет. Зокрема, проблеми спостерігалися у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.

Очевидно, збій також торкнувся інформаційних ресурсів компанії. Станом на 13:30 не відкривався офіційний сайт "Київстару".

Фото: сайт "Київстару" не працює (скриншот)

Зазначимо, "Київстар" - це найбільший український оператор телекомунікацій. Компанія надає послуги зв'язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій.

У листопадовому інтерв'ю для Forbes президент "Київстару" Олександр Комаров казав, що за результатами перших двох кварталів 2023 року кількість активних абонентів продовжує знижуватися. Порівняно з 2022 роком компанія втратила близько 10% клієнтів - абонентська база впала з 26 млн до 24,1 млн.

Близько 08:00 "Київстар" підтвердив технічний збій, внаслідок чого недоступні послуги мобільного зв'язку та доступу до Інтернету у частини абонентської бази.

"Фахівці компанії працюють над усуненням проблеми. Просимо вибачення за тимчасові складності і дякуємо за розуміння", - додали в компанії.

"Київстар" атакували хакери

Українські ЗМІ писали про нібито обшуки в офісі "Київстару", при цьому не уточнюється, в рамках якого кримінального провадження. Також розповсюджується версія про хакерську атаку.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що "Київстар" атакували хакери, тому відновлення зв'язку та інтернету може зайняти деякий час. Це питання знаходиться під контролем профільних відомств.

Поки ж абоненти "Київстару" можуть скористатися альтернативою - віртуальною карткою інших операторів. Тим часом у Monobank вже повідомили, що сервіс e-SIM "поклали" через надто великий наплив охочих.

За даними РБК-Україна, зараз ведуться технічні роботи з іншими операторами для запобігання подібним ситуаціям.

У коментарях на сторінці "Київстару" у Facebook представники компанії пишуть, що втручання в роботу телекомунікаційних мереж через сім-картки повністю виключено.

"Також хочемо наголосити, що компанія співпрацює з правоохоронними органами України, щоб виключити можливість повторення ситуації в майбутньому", - додали в "Київстарі".

Станом на 12:45 хакерську атаку підтвердили і в самій компанії. У коментарі РБК-Україна повідомили, що вранці 12 грудня мережа "Київстару" стала мішенню потужної атаки. І для фіксації втручання у роботу мережі залучили правоохоронні органи, які прийшли до офісу.

Наразі відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовано. А фахівці працюють над усуненням наслідків атаки хакерів.

Абонентам, які не мають зв'язку або не могли скористатися сервісами, обіцяють компенсацію.

Абонентам недоступний національний роумінг

Поки "Київстар" працює над усуненням збою, сервіс "Дія" порадив відкрити додаток, поки є доступ до домашнього інтернету або іншої мережі Wi-Fi. Це дозволить завантажити електронні документи, які можна відкрити без доступу до інтернету.

Також сервіс радив скористатися національним роумінгом. Ця послуга стала доступною під час повномасштабного вторгнення Росії. Вона дозволяє перемикатися між операторами "Київстар", Vodafone та lifecell без заміни сім-карти.

Для цього необхідно:

вимкнути автоматичний вибір:

на Android: Налаштування - Мобільна мережа (або Підключення) - Оператор

на iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі

вибрати доступну мережу - Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або lifecell

якщо не вдалося підключитися, вибрати іншу мережу

перевірити, чи можна зателефонувати або надіслати SMS

Проте, як виявилось, абоненти "Київстару" сьогодні не можуть скористатися національним роумінгом.

"Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів в результаті загального технічного збою", - повідомили РБК-Україна в прес-службі Міністерства цифрової трансформації.

При цьому абоненти заспокоюють, що це тимчасова проблема. Над її рішенням працюють фахівці "Київстару", і найближчим часом послуги мобільного зв'язку та інтернету знову будуть доступні.

"Після вирішення поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як можна надалі уберегтися від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від несподіваних проблем із зв'язком", - додали в Мінцифри.

Що кажуть про нацроумінг у Vodafone та lifecell

Як повідомили у Vodafone, від абонентів "Київстару" надходить велика кількість звернень щодо національного роумінгу.

"На нашій стороні послуга працює коректно. Принаймні, бачимо абонентів lifecell, зареєстрованих у нашій мережі за допомогою послуги національного роумінгу. Також абоненти Vodafone можуть реєструватися в мережі іншого оператора, зараз це також тільки мережа lifecell. Ми вже повідомили про це колегам з "Київстару", залишаємось на зв'язку і бажаємо якнайшвидше повернутися в стрій", - повідомили в компанії.

У lifecell підтверджують, що з їхнього боку національний роумінг працює коректно, проблеми спостерігаються з боку оператора "Київстар".

Збій у роботі банкоматів та терміналів

Прес-секретар "ПриватБанку" Олег Серга повідомив РБК-Україна, що збій у "Київстарі" вплинув на роботу деяких банкоматів та терміналів самообслуговування.

"У зв'язку зі складнощами в роботі мобільного оператора "Київстар" деякі pos-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв'язку", - зазначив він.

За його словами, докладається максимум зусиль, щоб вирішити ситуацію та забезпечити доступність усіх послуг у режимі 24/7.

Інші проблеми: транспорт, світло та оповіщення про повітряну тривогу

Львів

Станом на 10:30 у Львові продовжували горіти вуличні ліхтарі. Як пояснили у комунальному підприємстві "Львівсвітло", через збій у роботі "Київстару" лінії електропередач відключають у ручному режимі.

"Тому час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшено", - йдеться у повідомленні.

Івано-Франківськ

Тут схожа проблема. Як заявив мер Руслан Марцінків, дистанційне відключення ліхтарів здійснюється через GSM-модеми, в які вставлено сім-картки "Київстару". Тому сьогодні вуличне освітлення відключається у ручному режимі. Крім того, фіксується збій у роботі інших систем, наприклад DozoR City.

"Є певні проблеми, які стосуються зв'язку та комунікації. Тому можуть бути різні збої у роботі комунальних служб", - додав він.

Запоріжжя

У цьому місті теж де-не-де продовжує горіти вуличне освітлення. Місцеві Telegram-канали пишуть, що це пов'язано із збоєм у "Київстарі". Тому вимикатимуть ліхтарі вручну там, де це можливо.

Рівне

У цьому обласному центрі збій призвів до відключення гарячої лінії Рівненської міської ради. Наразі мобільні номери 1553 та 096-333-15-53 тимчасово не працюють.

Дзвінки приймаються на стаціонарні номери 1553, 63-63-95, 26-67-68, а також на мобільний 099-333-15-53.

Чернівці

У Чернівцях можливі проблеми із оплатою за проїзд у міському транспорті через валідатор. Але лише при використанні банківської картки або смартфона з NFC.

"Поїздки реєструватимуться, але гроші за проїзд будуть списані тільки після поновлення роботи мережі", - додали в міській раді.

Суми

Через збій у роботі мобільного оператора теж є проблеми з автоматичним вимкненням вуличного освітлення. Працівники комунального підприємства "Міськсвітло" поступово роблять це вручну.

Крім того, як заявили у Сумській міській раді, на території територіальної громади тимчасово не працює система сповіщення про повітряні тривоги.

"На час усунення фахівцями мобільного оператора технічних несправностей, оповіщення громади під час повітряної тривоги здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС", - додали у міськраді.

Екстрені номери працюють у штатному режимі

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заспокоює: попри технічний збій абонентам "Київстару" доступні дзвінки на екстрені номери 101, 102 та 112.

"Якщо вам потрібна термінова допомога - зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби - зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини", - додав він.

Крім того, допомогу можна попросити у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на дорогах. Також у розгорнутих на базі підрозділів МВС пунктах незламності можна скористатися Wi-Fi.