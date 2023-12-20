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"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли сьогодні зранку

Україна, Середа 20 грудня 2023 13:48
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"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли сьогодні зранку Фото: у "Київстарі" відновили зв'язок після збою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Юрченко

Мобільний оператор "Київстар" усунув проблеми зі зв'язком, які виникли зранку 20 грудня.

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі компанії.

Зазначається, що "Київстар" усунув складнощі, які зафіксували жителі на заході та півдні України.

"Наразі сервіси працюють у звичному режимі. Також повідомляємо, що послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу працює без обмеження швидкості. Мережа Київстару завершує стабілізацію після наймасштабнішої хакерської атаки", - йдеться у повідомленні.

У "Київстарі" обіцяють найближчим часом повідомити про нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв'язку через хакерську атаку.

Новий збій у "Київстарі"

Зранку у середу, 20 грудня, користувачі українського мобільного оператора "Київстар" знову повідомили про збої у роботі. Абоненти скаржилися на відсутність зв'язку, неможливість перевірити стан рахунку. Також у деяких українців не працював мобільний застосунок "Київстар".

Пізніше компанія підтвердила, що стався збій, винили складнощі зі звʼязком у низці міст на заході і півдні України.

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі компанії "Київстар". Мережу атакували хакери, за попередніми даними, російські. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт та застосунок. Крім того, у низці регіонів "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу, не працювали термінали.

Більш детально про масштабний збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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