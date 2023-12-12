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Масштабний збій у роботі оператора "Київстар": немає покриття та не ловить інтернет

Вівторок 12 грудня 2023 07:41
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Масштабний збій у роботі оператора "Київстар": немає покриття та не ловить інтернет Фото: Спостерігається масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар" (колаж РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар". Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, сайт компанії не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Користувачі в соціальних мережах масово повідомляють про відсутність зв'язку. Офіційних повідомлень від "Київстару" не надходило, сайт оператора недоступний.

Масштабний збій у роботі оператора &quot;Київстар&quot;: немає покриття та не ловить інтернет

Фото: сайт "Київстару" на даний момент недоступний

В окремих регіонах крім мобільного зв'язку не працює і дротовий Інтернет.

В ефірі національного марафону також підтвердили інформацію та повідомили, що співробітники, які користуються цим оператором, наразі не мають зв'язку.

Користувачі повідомляють про проблеми зі зв'язком у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.

Раніше ми повідомляли, що в російських дронах знайшли SIM-карту "Київстар". Компанія вже розбирається в ситуації.

До речі, абоненти "Київстару" отримали SMS-розсилку із закликом до державної зради.

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