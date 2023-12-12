Масштабний збій у роботі оператора "Київстар": немає покриття та не ловить інтернет
Масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар". Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, сайт компанії не працює.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.
Користувачі в соціальних мережах масово повідомляють про відсутність зв'язку. Офіційних повідомлень від "Київстару" не надходило, сайт оператора недоступний.
Фото: сайт "Київстару" на даний момент недоступний
В окремих регіонах крім мобільного зв'язку не працює і дротовий Інтернет.
В ефірі національного марафону також підтвердили інформацію та повідомили, що співробітники, які користуються цим оператором, наразі не мають зв'язку.
Користувачі повідомляють про проблеми зі зв'язком у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.
Раніше ми повідомляли, що в російських дронах знайшли SIM-карту "Київстар". Компанія вже розбирається в ситуації.
До речі, абоненти "Київстару" отримали SMS-розсилку із закликом до державної зради.
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