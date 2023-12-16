ua en ru
Сб, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кібератака на "Київстар", ймовірно, була наймасштабнішою атакою хакерів з початку війни

Субота 16 грудня 2023 14:26
UA EN RU
Кібератака на "Київстар", ймовірно, була наймасштабнішою атакою хакерів з початку війни Фото: Кібератака на "Київстар", ймовірно, була наймасштабнішою атакою хакерів з початку війни (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавня кібератака на "Київстар", ймовірно, була однією з найбільших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

Як пише розвідка, 12 грудня, найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, "Київстар", зазнав кібератаки. Ефект від витівки хакерів тривав щонайменше дві доби, вплинувши на мобільні послуги та послуги передачі даних компанії. Зокрема кібератака залишила користувачів мобільного оператора сигналу й можливості користуватись інтернетом. Водночас компанія запевняє у тому, що жодних особистих даних під час атаки не було зламано.

Також кібератака порушила роботу сирен повітряної тривоги та деяких банків, банкоматів, а також терміналів торгових точок. Тим часом Monobank зазнав DDoS-атаки, що призвела до порушення доступу до вебсайту банку.

"Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного", - підсумовує розвідка.

Кібератака на "Київстар"

Як й згадувалось вище, масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався 12 грудня. Офіційно мережу атакували хакери, через що вже було відкрито справу за вісьмома статтями. Під час збою абоненти скаржились на відсутність зв'язку й проблеми з роботою сайту оператору, а також мобільного застосунку. Інтернет був відсутній у тому ж числі.

Наразі компанії поступово вдається відновити роботу. Станом на сьогодні, 16 грудня, "Київстар" відновив мобільний інтернет та понад 90% базових станцій мобільного зв’язку.

Більш детально про збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар Війна в Україні
NEWS
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет