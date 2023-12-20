"Київстар" відреагував на новий збій: що кажуть в компанії

Компанія "Київстар" підтвердила інформацію користувачів про те, що зранку 20 грудня у роботі оператора виникли складнощі. Там заявили, що вже усувають проблему та працюють над відновленням сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку компанії.

Як зазначили в прес-службі "Київстар", їм відомо, що в абонентів наразі виникають складнощі зі звʼязком у ряді міст на заході і півдні України.

"Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні.

Фото: у "Київстар" відреагували на новий збій (скрін)

Що відомо про новий збій у "Київстар"

Нагадаємо, що сьогодні вранці користувачі українського мобільного оператора "Київстар" знову повідомили про збої у роботі.

Зокрема, абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, неможливість перевірити стан рахунку. Крім того, вони не можуть скористатися іншими послугами у додатку, який також не працює.

Збій у "Київстар" через кібератаку

Нагадаємо, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Офіційно мережу атакували хакери, через що відкрито справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку, також відсутність роботи сайту оператора, мобільного застосунку. Крім того, не було доступу до інтернету.

Також через збій виникли проблеми з роботою банкоматів та pos-терміналів, а в низці міст "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу.

Додамо, що до цього часу "Київстар" повністю не оговтався від хакерської атаки і продовжує працювати над повним відновленням роботи. Ще вчора оператор повідомив, що планує зняти обмеження на швидкість мобільного інтернету.

Більш детально про масштабний збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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