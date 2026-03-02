ua en ru
Пн, 02 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Київ під атакою дрона: у столиці лунають вибухи

Київ, Понеділок 02 березня 2026 22:06
UA EN RU
Київ під атакою дрона: у столиці лунають вибухи Фото: у Києві ППО працює по російському безпілотнику (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері в понеділок, 2 березня, РФ завдала удару безпілотниками по Києву. У столиці працює протиповітряна оборона, лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного голови Віталія Кличка та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Читайте також: Понад 700 ракет за три місяці: у Повітряних силах назвали найважчі дні зими

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - закликав киян столичний голова.

Повітряні сили повідомили, що ворожий безпілотник перебуває в районі Київського водосховища і рухається у напрямку Києва.

Удар по Україні у ніч на 2 березня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти масовано атакували дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство, після чого сталися кілька пожеж. Крім того, Військово-Морські сили ЗСУ знищили один ударний дрон типу "Шахед" на південному напрямку.

Вдень росіяни атакували дронами Одесу, у місті лунали вибухи. Згідно з даними міської адміністраціїʼ, внаслідок прильоту зруйновано приватний будинок, виникла пожежа.

У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти вночі запустили по Україні понад 90 ударних безпілотників. Зафіксовано близько 19 "прильотів", більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Обстріли України

Раніше, у ніч на 28 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 105 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.

При цьому зафіксовано влучання шести ударних дронів та падіння уламків на семи локаціях. Зокрема, російські війська атакували залізничну станцію у Дніпропетровській області. Ворожий дрон влучив в електровоз, постраждав машиніст.

Крім того, Росія атакувала Дніпро ударними дронами. Збитий "Шахед" впав за 10 метрів від будинку мера міста Бориса Філатова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація ППО Віталий Кличко Повітряні сили України Війна в Україні Дрони
Новини
Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті
Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою