Киев под атакой дрона: в столице раздаются взрывы

Вечером в понедельник, 2 марта, РФ нанесла удар беспилотниками по Киеву. В столице работает противовоздушная оборона, раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного главы Виталия Кличко и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - призвал киевлян столичный глава.

Воздушные силы сообщили, что вражеский беспилотник находится в районе Киевского водохранилища и движется в направлении Киева.

Удар по Украине в ночь на 2 марта

Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты массированно атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров. Кроме того, Военно-Морские силы ВСУ уничтожили один ударный дрон типа "Шахед" на южном направлении.

Днем россияне атаковали дронами Одессу, в городе раздавались взрывы. Согласно данным городской администрации, в результате прилета разрушен частный дом, возник пожар.

В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ночью запустили по Украине более 90 ударных беспилотников. Зафиксировано около 19 "прилетов", большинство вражеских целей сбили силы ПВО.