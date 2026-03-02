ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Киев под атакой дрона: в столице раздаются взрывы

Киев, Понедельник 02 марта 2026 22:06
UA EN RU
Киев под атакой дрона: в столице раздаются взрывы Фото: в Киеве ПВО работает по российскому беспилотнику (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Вечером в понедельник, 2 марта, РФ нанесла удар беспилотниками по Киеву. В столице работает противовоздушная оборона, раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного главы Виталия Кличко и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Читайте также: Более 700 ракет за три месяца: в Воздушных силах назвали самые тяжелые дни зимы

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - призвал киевлян столичный глава.

Воздушные силы сообщили, что вражеский беспилотник находится в районе Киевского водохранилища и движется в направлении Киева.

Удар по Украине в ночь на 2 марта

Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты массированно атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров. Кроме того, Военно-Морские силы ВСУ уничтожили один ударный дрон типа "Шахед" на южном направлении.

Днем россияне атаковали дронами Одессу, в городе раздавались взрывы. Согласно данным городской администрации, в результате прилета разрушен частный дом, возник пожар.

В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ночью запустили по Украине более 90 ударных беспилотников. Зафиксировано около 19 "прилетов", большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Обстрелы Украины

Ранее, в ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.

При этом зафиксировано попадание шести ударных дронов и падение обломков на семи локациях. В частности, российские войска атаковали железнодорожную станцию в Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в электровоз, пострадал машинист.

Кроме того, Россия атаковала Днепр ударными дронами. Сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра города Бориса Филатова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация ПВО Виталий Кличко Воздушные силы Украины Война в Украине Дрони
Новости
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой