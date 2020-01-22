Китайский вирус и суд по делу Гандзюк: новости за 21 января

Количество жертв вируса в Китае возросло, суд избрал меру пресечения для фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, ГБР объявило о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос. Подробнее о том, что произошло во вторник, 21 января, - в материале РБК-Украина.

Минздрав официально сообщил Госпогранслужбе о китайском вирусе

Министерство здравоохранения Украины официально сообщило Государственной пограничной службе, лабораторным центрам Минздрава по стране и чиновникам в области здравоохранения о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендации ВОЗ по этому поводу.

Также Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что по состоянию на вторник были подтверждены случаи заражения новым коронавирусом 440 человек с девятью смертельными исходами в 13 провинциях Китая. Отмечается, что были доказательства респираторной передачи от пациента к пациенту.

ГБР объявило о принудительном приводе Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований объявило о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. Об этом в ходе брифинга сообщил следователь ГБР Олег Корецкий, передает корреспондент РБК-Украина. Он заявил, что 21 января Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако он этого не сделал и не сообщил причины неявки.

При этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 21 января, в связи с тем, что на эту дату ему не было вручено официальную повестку, но он придет свидетельствовать в бюро в пятницу, 24 января.

НБУ отсудил у Коломойского недвижимость на 100 млн гривен

Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Национального банка о взыскании ипотеки с ПАО "Днипрометалсервис", связанного с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским. Как отметили в НБУ, эта компания в сентябре 2014 года предоставила НБУ в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся "ПриватБанку" до национализации.

Поскольку ПАО "Днипрометалсервис" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка", НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества. 16 января 2020 года исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме.

Скандальный судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева

Новым председателем Окружного административного суда города Киеве вновь избрали Павла Вовка. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Сообщается, что 21 января прошло голосование относительно назначения нового главы ОАСК. За Вовка было отдано 39 голосов.

Также Вышгородский районный суд Киевской области признал Вовка невиновным в вынесении заведомо неправосудного решения.

Суд избрал меру пресечения для Павловского

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил председательствующий судья, ходатайство удовлетворили частично.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей с 21 января до 4 марта 2020 года", - заявил судья.

Форум в Давосе 2020: главное

21 января в Давосе стартовал Всемирный экономический форум. Встреча лидеров государств, представителей международных организаций и бизнеса в 2020 году станет юбилейной. Форум продлится с 21 по 24 января.

Подробно о программе и участниках форума - в материале РБК-Украина.

КНДР отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания

Северная Корея (КНДР) больше не готова придерживаться выполнения условий ядерной сделки об отказе в проведении ядерных испытаний и запуске межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил советник миссии КНДР при ООН Ю Юн Чол, передает Reuters.

По словам представителя Северной Кореи, такое решение было принято после того, как США проигнорировали крайний срок для ядерных переговоров.

В России представили новое правительство

В Российской Федерации во вторник, 21 января, представили новое правительство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. У премьера Михаила Мишустина будет девять заместителей.

На Украину надвигается снежная буря: какие области под ударом

Погода в Украине в скором времени сильно испортится из-за атмосферного фронта, что принесет мокрый снег и порывистый ветер, который будет достигать штормовых значений. Об этом предупредили синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

По прогнозу Диденко, циклон зайдет в Украину в среду, 22 января. Начнется непогода с Севера и Запада и дальше продвинется в сторону Юга. Тем не менее, южные области в среду ограничатся лишь плотной облачностью.